В Самаре второй раз за неделю загорелся дом на ул. Арцыбушевской

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 26 января, примерно в 23:01, начался пожар в отселенном частном доме на ул. Арцыбушевской, 110 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.