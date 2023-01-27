11 человек тушили пожар на ул. Тухачевского в Самаре

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В четверг, 26 января, примерно в 22:51, загорелись вещи в квартире на ул. Тухачевского, 229 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.