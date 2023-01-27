Новикомбанк развивает гарантийный бизнес

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, способствует развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), предоставляя субъектам этого сегмента банковские гарантии и спецcчета для участия в качестве контрагентов в гостендерах. Подробнее о финансовых инструментах рассказал представитель банка на семинаре, посвященном теме закрытых электронных закупок.

Начальник отдела поддержки клиентов МСП Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Сергей Хотлубей выступил на экспертном семинаре "Закрытые электронные закупки: нововведения и перспективы развития", организованный по инициативе онлайн-площадки АСТ ГОЗ. Это единственная электронная торговая площадка, отобранная правительством РФ для проведения закупок для гособоронзаказа и торгов закрытого типа по 44-ФЗ и 223-ФЗ. У Новикомбанка заключены соглашения со всеми операторами электронных площадок, в том числе с АСТ ГОЗ.

В ходе мероприятия участники обсудили анализ реальных кейсов, обзор и примеры из практики закрытых закупок.

Первый продукт, в котором нуждаются малые и средние компании, претендующие на заключение госконтрактов — банковская гарантия на участие в тендере. В 2020 году в рамках развития клиентской поддержки Новикомбанк запустил сервис "Экспресс-гарантии" для МСП. Это прозрачное и удобное онлайн-решение для клиентов, работающих в рамках госзаказа, которое обеспечивается собственной автоматизированной электронной платформой. Благодаря этому банк рассматривает заявку максимально оперативно, срок ее одобрения составляет один рабочий день. Более того, для получения гарантии не требуется поручительство, залог или открытие расчетного счета. Также нет необходимости посещать офис банка — клиент получает гарантию в электронном виде, подписав документы цифровой подписью.

В рамках продукта "Экспресс-гарантия" выдаются три вида гарантий: на обеспечение заявки в открытом аукционе (конкурсе), исполнение обязательств по договору, а также на обеспечение возврата аванса по заключенному контракту в соответствии с положением федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ и № 275-ФЗ. Сумма гарантии — до 10 млн рублей (в скором времени ее размер будет увеличен до 30 млн рублей), срок гарантии — до 1125 дней.

Также обеспечение заявки может предоставляться участником закупки в виде собственных денежных средств — "залога".

В рамках этой процедуры поставщик открывает спецсчет для участия в электронных торгах по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ, проводимых среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Новикомбанк включен в перечень уполномоченных банков, спецсчета которых предназначены для этих целей. Кроме того, Новикомбанк начисляет проценты в размере 5,5% годовых на остаток средств на спецсчете закупщика в период их блокирования в целях обеспечения заявки для участия в тендере. Таким образом, потенциальный исполнитель контракта получает дополнительный доход. При этом в банке действуют тарифные программы, предназначенные для участника закупок. При их подключении — открытие и ведение спецсчета будет бесплатным.