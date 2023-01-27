АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации программы обновления парка транспортных средств в минувшем году. Для эффективного выполнения производственных задач и снижения операционных расходов предприятие приобрело 57 единиц автотранспорта и специальной техники.

В том числе для обеспечения безопасной эксплуатации линейной части и площадных объектов производственной инфраструктуры предприятие приобрело 36 единиц автотранспорта и специальной техники. Также закуплено семь автобусов (один — вахтовый и шесть — пассажирских) для Самарского, Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений. Все транспортные средства характеризуют высокая экономичность, надежность в эксплуатации и эффективность обслуживания.

В минувшем году предприятие продолжило расширять номенклатуру транспортных средств, заправляемых газом. Так, на голубом топливе работают три из шести новых пассажирских автобусов.

Автомобильная техника в подразделениях АО "Транснефть - Приволга" оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить контроль за передвижением транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. За 12 месяцев 2022 года в подразделениях предприятия всеми видами техники было израсходовано 7731 тонн условного топлива (т.у.т.) при плановом потреблении 8008 т. у. т. Экономия была достигнута за счет приобретения новой современной техники и повышения эффективности управления движением транспорта.

В целях мониторинга эксплуатации парка автомобильной и спецтехники в аппарате управления и в филиалах предприятия оборудовано 42 пункта диспетчеризации и мониторинга автотранспорта. Диспетчерское программное обеспечение позволяет формировать отчеты о работе техники по более чем двадцати показателям.

На базе системы ГЛОНАСС внедрена подсистема контроля скорости передвижения и стиля вождения транспортных средств. Она позволила организовать практическое обучение водительского состава безопасному стилю вождения транспортным средством, создать систему учета нарушений, направленную на формирование рейтинга водителей по параметрам вождения, а также вести контроль режима труда и отдыха водителей.