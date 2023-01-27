16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Структура "Роснефти" получила нефтеносный участок в Борском районе Транснефть отбилась от иска Роснефти о компенсации 3,4 млрд руб. по делу о грязной нефти Компания Худайнатова объединила самарские и саратовские активы АО "Транснефть-Приволга" подтвердило соответствие качества оказания услуг по транспортировке международному стандарту Куйбышевский НПЗ продолжает инвестировать в подрастающее поколение самарцев

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Автопарк АО "Транснефть - Приволга" в 2022 году пополнили 57 единиц транспорта и спецтехники

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 240
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации программы обновления парка транспортных средств в минувшем году. Для эффективного выполнения производственных задач и снижения операционных расходов предприятие приобрело 57 единиц автотранспорта и специальной техники.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В том числе для обеспечения безопасной эксплуатации линейной части и площадных объектов производственной инфраструктуры предприятие приобрело 36 единиц автотранспорта и специальной техники. Также закуплено семь автобусов (один — вахтовый и шесть — пассажирских) для Самарского, Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений. Все транспортные средства характеризуют высокая экономичность, надежность в эксплуатации и эффективность обслуживания.

В минувшем году предприятие продолжило расширять номенклатуру транспортных средств, заправляемых газом. Так, на голубом топливе работают три из шести новых пассажирских автобусов.

Автомобильная техника в подразделениях АО "Транснефть - Приволга" оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить контроль за передвижением транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. За 12 месяцев 2022 года в подразделениях предприятия всеми видами техники было израсходовано 7731 тонн условного топлива (т.у.т.) при плановом потреблении 8008 т. у. т. Экономия была достигнута за счет приобретения новой современной техники и повышения эффективности управления движением транспорта.

В целях мониторинга эксплуатации парка автомобильной и спецтехники в аппарате управления и в филиалах предприятия оборудовано 42 пункта диспетчеризации и мониторинга автотранспорта. Диспетчерское программное обеспечение позволяет формировать отчеты о работе техники по более чем двадцати показателям.

На базе системы ГЛОНАСС внедрена подсистема контроля скорости передвижения и стиля вождения транспортных средств. Она позволила организовать практическое обучение водительского состава безопасному стилю вождения транспортным средством, создать систему учета нарушений, направленную на формирование рейтинга водителей по параметрам вождения, а также вести контроль режима труда и отдыха водителей.

В состав автопарка АО "Транснефть - Приволга" входят дорожно-строительная техника, пожарные автоцистерны, вахтовые автобусы, автолаборатории для проведения работ по обслуживанию оборудования автоматизированных систем управления и вдольтрассовых линий и электрохозяйства, ремонтно-сварочные агрегаты, вакуумные нефтесборщики, передвижные насосные установки. Всего в распоряжении предприятия — 1791 единица автомобильной, дорожно-строительной и специализированной техники.

Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты движения и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта. Кроме того, эксплуатация системы мониторинга на базе ГЛОНАСС сокращает случаи несоблюдения скоростного режима, что повышает уровень безопасности дорожного движения.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5