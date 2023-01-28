В Новокуйбышевске ищут мужчину, ограбившего салон сотовой связи

В Новокуйбышевске мужчина ворвался в салон сотовой связи с предметом, похожим на пистолет. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, он украл 23 телефона.

Полицейские объявили негодяя в розыск.

Приметы: мужчина на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет: куртка синего цвета, темные джинсы, темная вязаная шапка, на лице черный шарф, большая сумка через плечо.

Ко всем, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом в совершении преступления, просьба звонить по телефонам отдела МВД России по г. Новокуйбышевску: дежурная часть - 02, с сотового - 102, 8 (84635) 6-67-81 и отдел уголовного розыска 8 (84635) 6-29-98.

Анонимность и безопасность сообщившего гарантируются.