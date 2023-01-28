В центре Самары продолжается ликвидация пожара в двухэтажном доме

В субботу, 28 января, в Самаре пожарно-спасательные подразделения продолжают тушить пожар на ул. Садовой, 99. Угроза распространения огня снята.

Напомним, сегодня в 18:46 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Садовая, 99. Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение двухэтажного жилого дома. Силы и средства привлечены по повышенному рангу вызова.

Пожарно-спасательными подразделениями был спасен 1 человек, до их прибытия было эвакуировано 10 человек.

В 20:14 объявлена локализация на площади 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлечены 81 человек и 27 пожарных машин.

В 20:31 была ликвидация открытого горения. Тушение пожара продолжается до его полной ликвидации.