БК "Самара" уступил "Автодору" в первом матче второго этапа регулярки

В воскресенье, 29 января, в Саратове БК "Самара" уступил БК "Автодор" в первом матче второго этапа регулярки - 83:93.

Два попадания Маркоса Найта позволили самарцам бодро начать встречу, но после трех "сухих" минут и рывка хозяев 0:9 довольно далеко отпустили соперника. К середине стартового периода счет стал 4:11, сообщает официальный сайт клуба.

Затем наша команда отладила набор очков (особенно усердствовал Маркос Найт, к концу десятиминутки настрелявший 10 очков) - но настичь "Автодор" не удавалось: 25:30 после первой четверти, неудачный отрезок 0:10 в начале второй.

В какой-то момент отставание достигало "-19" (30:49), после точного броска Максима Шелекето "Самара" к большому перерыву сократила разницу почти вдвое: 43:54.

Подгоняемые своими болельщиками, самарцы к середине третьего периода организовали свой мини-рывок 8:0, "съев" еще часть отставания, а затем Маркос Найт за четыре минуты до конца четверти свел разницу к паре бросков - 58:62.

Но удержать этот темп не удалось, концовку десятиминутки "Автодор" провел куда удачнее, вернув на табло те же 11 очков (63:74). И вновь попытка погони, и вновь всего-то "-4" (75:79) с хорошим запасом времени на то, чтобы окончательно переломить ситуацию.

За две с половиной минуты до сирены при 81:87 на табло все казалось еще вполне возможным, но хозяева своего уже не упустили.

"Особых претензий у меня нет: мы старались, бились. Но иногда бывает, что соперник был чуть удачливее, чуть точнее. Всегда неприятно проигрывать - но мы пытались играть, гнули свою линию, активно защищались... Но слишком много пропустили в первой половине. И, к сожалению, не забили броски, которые могли бы повернуть все в нашу сторону. Это игра...", - отметил тренер БК "Самара" Сергей Базаревич.

Единая Лига ВТБ

Автодор - Самара 93:83 (30:25, 24:18, 20:20, 19:20)

Автодор: Ньюмэн (25), Мачадо (17), Михайловский (12), Гарретт (9), Николич (6) - с. п., Загорац (9), Колесников (9), Минченко (6), Петенев.

Самара: Найт (30), Теодор (16, 6 передач), Эннис (13), Лазарев (8), Пичкуров (0) - с. п., Риверс (6), Шелекето (6), Карданахишвили (3), Ивлев (1), Зверев, Умрихин.

Следующий матч наша команда проведет на своей площадке - 3 февраля в гости к "Самаре" приедет "ПАРМА-ПАРИ".