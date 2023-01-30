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ВТБ запустил мгновенное подключение зарплатных карт

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ первым на рынке запустил для малого и среднего бизнеса моментальное подключение зарплатного проекта. После открытия расчетного счета в ВТБ предприниматели могут сразу заказывать сотрудникам зарплатные карты через интернет-банк. Подписывать отдельный договор для этого не требуется.

Услуга автоматически доступна новым клиентам ВТБ, открывшим в банке расчетный счет. Они могут в любой момент подключить зарплатный проект через интернет-банк ВТБ Бизнес без дополнительных визитов в офис и подписания документов. Руководитель или бухгалтер компании может в несколько кликов отправить заявку на зарплатные карты для сотрудников в необходимом объеме. На выбор доступны пластиковые и цифровые карты.

"Для нас важно экономить время наших зарплатных клиентов, поэтому мы максимально упрощаем процесс зачисления зарплаты сотрудникам и переводим его в цифровой формат. Мы по-новому взглянули на саму процедуру подключения зарплатного проекта. Ранее на рынке общепринятой практикой было заключение для этого нового договора, что занимало в среднем 2-3 дня. Теперь же новые клиенты на расчетно-кассовом обслуживании в ВТБ могут заказать карты своим сотрудникам моментально. Это самое быстрое решение на российском рынке, и оно доступно для предприятий со штатом любой величины — до десятков тысяч человек", — прокомментировал Гариф Ромашкин, начальник управления "Зарплатные проекты" ВТБ.

Сервис доступен новым клиентам банка в интернет-банке ВТБ Бизнес на вкладке "Зарплатный проект". Удобный интерфейс с подсказками позволит быстро разобраться с функционалом. После подключения зарплатного проекта сотрудники компании могут заказать карту на сайте банка по ссылке, которую работникам предоставляет работодатель. В момент заказа сотрудник сможет выбрать удобный вариант получения карты: домой, по месту работы или в офис банка.

ВТБ активно развивает цифровые услуги для предприятий на зарплатном обслуживании. В июле банк запустил сервис для работы с зарплатными реестрами в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. С его помощью бухгалтеры компаний могут через смартфон проводить все необходимые операции по начислению зарплаты. Также весной банк первым в России внедрил в приложении ВТБ Онлайн бесплатный сервис для получения сообщений от работодателей.

ВТБ — один из лидеров рынка по числу зарплатных проектов, на карты которого зачисления регулярно получают более 7 млн россиян.

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