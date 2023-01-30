Виктор Кудряшов обсудил вопросы взаимодействия с руководителем УФНС по Самарской области Кириллом Князевым

Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Кириллом Князевым.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия правительства региона и налогового ведомства, бюджетной и налоговой политики региона, наполняемости областного бюджета, а также направления дальнейшего сотрудничества.

Виктор Кудряшов отметил, что конструктивное взаимодействие правительства региона и УФНС России по Самарской области обеспечивает дополнительные поступления в региональную казну.

"Налоговым органам принадлежит важная роль в работе над наполняемостью бюджета Самарской области. Более того, не будет преувеличением сказать, что от результатов вашей деятельности во многом зависит реализация национальных проектов, важных государственных программ, финансирование социальных обязательств, поддержка реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, укрепление экономической безопасности страны и региона", — подчеркнул первый вице-губернатор.

Стоит отметить, что правительство Самарской области уделяет особое внимание развитию малого и среднего предпринимательства, совершенствованию условий ведения бизнеса. Сегодня налоговая служба, помимо осуществления фискальных функций, работает как один из институтов, посредством которого малому и среднему бизнесу оказываются меры поддержки.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Эдуард Харченко в ходе рабочей встречи с председателем облправительства сообщал о достигнутой договоренности о проведении регулярных приемов представителей бизнеса совместно с руководством УФНС России по Самарской области.