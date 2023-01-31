"Лада" обыграла "Астраханочку"

В матче ¼ финала Кубка России в Астрахани "Лада" взяла верх над "Астраханочкой" со счетом 29:28 (15:17) и завоевала путевку на "Финал четырех".

Всего две недели назад на этой же площадке тольяттинки потерпели крушение в рамках OLIMPBET суперлиги размером в восемь мячей.

Анализируя свои недоработки в проигранных матчах текущего чемпионата России, наш тренерский штаб в преддверии поездки вынес твердокаменное заключение, что искоренять необходимо слабую реализацию моментов.

"Ладу" обидным образом подводили невынужденные потери (шесть против всего лишь двух у хозяек площадки), которые чаще всего являлись следствием неточных передач. Огорчила и кадровая пробоина в центральном сегменте обороны, образовавшаяся уже на 18-й минуте из-за красной карточки Алёны Амельченко. Та, впервые выйдя на площадку, отыграть успела всего несколько секунд, в попытке помешать продвижению с мячом Виктории Дивак попала ей рукой по лицу и схлопотала "дисквал". На тот момент тольяттинки имели в счете минимальный перевес, а тремя минутами ранее он составлял даже два мяча (6:8). Однако финиш первой половины встречи им не удался.

Заключительную пятиминутку перед перерывом "Лада" проиграла — 1:3. Причем три гола пропустила кряду, прежде чем забить один свой. Последний выстрел в гостевую цель принадлежал Полине Шарковой, которая в дебюте схватки затерроризировала нашу оборону — забросила пять хозяйских мячей из шести за девять с половиной стартовых минут! Но потом наши отыскали-таки на свою бывшую одноклубницу экс-Ведёхину управу. А точку в первом тайме поставила с пенальти их сегодняшняя прима — Ольга Фомина. Ее снайперская дуэль с Шарковой стала украшением этого матча. И принесла капитану "Лады", как в итоге и самой тольяттинской дружине, минимальный успех.

Решительный шаг навстречу перелому наши сделали едва лишь матч возобновился. Три с половиной стартовых минуты второй половины для "Астраханочки" превратились в кошмар. Тайм-аут она запросила, пропустив после побывки в раздевалке четыре безответных мяча (17:19). Два из них пришлись на долю Валерии Кирдяшевой, которая с игры забила в результате столько же, сколько и наш капитан. Только вот у Фоминой пресловутая реализация оказалась стопроцентной (11 из 11-ти), включая три "семерика". Лера же стреляла по воротам чаще, но иногда промахивалась. Однако неоценимую лепту в достижение успеха восемью голами внесла и она.

Астраханки, разумеется, на домашней арене до последнего оттягивали капитуляцию. Вышеупомянутый тайм-аут в них вселил приток энергии. Вскоре счет сравнялся и почти до 52-й минуты таковым и оставался. Но второй рывок тольяттинок в виде четырех попаданий подряд, в том числе три от Фоминой, надежды "Астраханочки" спастись на отметке 54.00 фактически похоронил. И пусть счет 24:28 она на конечном отрезке трансформировала в минимальный, еще за полторы минуты до сирены после броска Кирдяшевой стало ясно, что, имея три мяча форы, "Лада" билет на "Финал четырех" не отдаст. За четыре дня до сегодняшнего матча она уже подала заявку в ФГР на его проведение. Слово за федерацией. Наши конкуренты — ЦСКА, "Ростов-Дон" и "Звезда".