Свыше 15 тысяч жителей Самарской области перешли на прямые расчеты с "ЭнергосбыТ Плюс"

В 2022 году более 15 тысяч жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска перешли на прямые расчеты за тепловую энергию с АО "ЭнергосбыТ Плюс". На сегодняшний день энергокомпания обслуживает в общей сложности около 590 тысяч физических лиц в регионе.

Наибольшее число клиентов с новой формой обслуживания — около 10 тысяч горожан — из Тольятти. В областной столице таких более 4 тысяч. Теперь им доступен целый ряд онлайн-сервисов для простого и оперативного решения вопросов с поставщиком тепла: они могут дистанционно передавать показания приборов учета ГВС, уточнять задолженность за полученное тепло, подписаться на электронную квитанцию, увидеть историю начислений и оплат, получать консультации специалистов.

"Мы предоставляем своим клиентам возможность решать все возникающие вопросы удаленно, из любого места, где есть выход в интернет. Более того, в течение года мы поощряем тех, кто своевременно и в полном объеме оплачивает энергоресурсы, — приглашаем их поучаствовать в акциях с ценными призами", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Следить за новостями акций АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru.