Свыше 15 тысяч жителей Самарской области перешли на прямые расчеты с "ЭнергосбыТ Плюс"

В 2022 году более 15 тысяч жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска перешли на прямые расчеты за тепловую энергию с АО "ЭнергосбыТ Плюс". На сегодняшний день энергокомпания обслуживает в общей сложности около 590 тысяч физических лиц в регионе.
Наибольшее число клиентов с новой формой обслуживания — около 10 тысяч горожан — из Тольятти. В областной столице таких более 4 тысяч. Теперь им доступен целый ряд онлайн-сервисов для простого и оперативного решения вопросов с поставщиком тепла: они могут дистанционно передавать показания приборов учета ГВС, уточнять задолженность за полученное тепло, подписаться на электронную квитанцию, увидеть историю начислений и оплат, получать консультации специалистов.
"Мы предоставляем своим клиентам возможность решать все возникающие вопросы удаленно, из любого места, где есть выход в интернет. Более того, в течение года мы поощряем тех, кто своевременно и в полном объеме оплачивает энергоресурсы, — приглашаем их поучаствовать в акциях с ценными призами", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Следить за новостями акций АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!