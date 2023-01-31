На Волге под Тольятти автомобиль попал в промоину

В понедельник, 30 января, в Ставропольском районе в промоину провалился автомобиль. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В 8:10 на Волге около Яблоневого оврага машина попала передними колесами в промоину.

В 9:05 29-летнего водителя доставили на спасательную станцию. О судьбе автомобиля ПСС не сообщает.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на льду. Ледяное поле на разных участках водоема имеет разную толщину. Под снегом могут быть промоины. Толщина прочного льда должна быть: для одиночного пешехода — 7 см, для группы пешеходов — 10 см, для автотранспорта — 40 см.