Новикомбанк снижает ставки на рефинансирование кредитов

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, запускает акцию по снижению процентной ставки на кредитные продукты. Рефинансировать ипотеку сторонних банков можно по ставке от 8,2% годовых, а потребительский кредит — под 11,5% годовых. Предложение актуально для клиентов банка в период с 1 февраля по 30 апреля.
Рефинансировать ипотеку стороннего банка в Новикомбанке под более выгодный процент можно на срок до 30 лет. Максимальная сумма этого вида кредита для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга составляет 30 млн рублей, для клиентов из других регионов — 10 млн рублей.
Потребительский кредит другого банка в Новикомбанке рефинансируют на более выгодных условиях на срок до пяти лет. Максимальная сумма составляет 5 млн рублей. При необходимости в рамках программы рефинансирования кредита финансовая организация может предоставить заемщику дополнительные денежные средства.
"Новикомбанк как опорный банк Ростеха продолжает реализацию стратегии по разработке социально значимых продуктов для розничных клиентов — сотрудников промышленных предприятий. Мы мониторим рыночные предложения и постоянно совершенствуем собственные программы кредитования и механизмы рефинансирования, максимально подстраивая их под потребности потребителя", — отметила директор Департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.
Для участия в акционных программах необходимо подать заявку на оформление кредита в офисе по обслуживанию клиентов-физических лиц, через персонального менеджера в компании-работодателе или с помощью системы дистанционного банковского обслуживания "Интер@ктив".
Полные условия по кредитным программам банка можно узнать здесь.
Последние комментарии
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