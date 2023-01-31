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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Тольятти пройдет V Межрегиональный жилищный форум

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Организатором мероприятия выступает некоммерческая ассоциация "Тольяттинская Гильдия Риэлторов". Форум пройдет 6 февраля по адресу: гостиничный комплекс "Парк Отель", Тольятти, ул. Комзина, д. 6А.

Мероприятие разделено на несколько частей.

Форум: ежегодное крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости в Поволжском Федеральном округе. Деловая программа форума формируется с учётом всех основных тем и вопросов, актуальных для участников рынка недвижимости и потребителей их услуг. Традиционно форум является площадкой для профессионального общения и обсуждения проблем современного рынка недвижимости, обмена опытом. В качестве спикеров и тренеров форума выступают ведущие практики рынка недвижимости Тольятти, Самары и России.

Выставка: в рамках форума пройдет отраслевая выставка застройщиков и партнеров форума. Участие в выставке — это прекрасная возможность не только представить новые строительные комплексы, новые страховые компании, банковские продукты, значимые социальные программы для граждан, а также возможность наладить и укрепить деловые контакты. Преимуществом выставки является сочетание экспозиции достаточно широкого первичного (посетителей) и вторичного (через информационные каналы ТГР) охватов общественности.

Квест: интерактивное мероприятие во время регистрации участников форума, целью которого является обязательное общение всех участников форума со всеми спонсорами и партнерами, разместившими свои информационные стойки на мероприятии.

На форуме будут присутствовать директора и собственники риэлторских компаний, агенты, эксперты, брокеры по недвижимости, ипотечные консультанты, представители банков России, представители оценочных и страховых компаний, специалисты отделов продаж застройщиков, девелоперы, представители порталов: CRM, сервисов по недвижимости; специалисты смежных отраслей: кадастровые инженеры, землеустроители, оценщики, геодезисты, юристы, нотариусы, архитекторы, дизайнеры, проектировщики, проектные организации, производители строительных материалов и т. д.

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