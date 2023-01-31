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Банк "Открытие": почти 40% жителей Приволжья назвали новыми источниками дохода подработки

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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58% жителей ПФО сообщили, что в 2022 году у них появились новые источники дохода. Две третьи опрошенных оценили желаемый уровень доходов в 2023 году от 50 до 150 тысяч рублей. Таковы результаты всероссийского опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах".

Отвечая на открытый вопрос о новых источниках дохода, которые появились за последний год (можно было давать более одного варианта ответа), 39% сообщили о подработках, это второй показатель среди округов РФ (больше всего подработками занимались на дальнем Востоке — 42%), 12% заявили о появлении доходов от банковского вклада или накопительного счета, 5% заработали на инвестициях в ценные бумаги, еще 2% назвали другие источники дополнительного дохода. У половины (51%) за последний год не возникло новых источников дохода.

15% респондентов за последний год сменили работу, 9% получили повышение, 8% заявили о потере работы, 67% профессиональный статус за последний год не изменился.

Жители ПФО оценили уровень желаемых доходов в 2023 году. Половина респондентов (49%) решила, что идеальным для них будет ежемесячный доход 50-100 тысяч рублей, еще 18% хватит 30-50 тысяч рублей, для 23% желаемый доход составляет 100-150 тысяч рублей. И лишь 3% озвучили свой желаемый уровень в диапазоне свыше 200 тысяч рублей в месяц.

Для 3% будет достаточно зарабатывать менее 30 тысяч рублей в месяц. 18% хотели бы иметь в новом году ежемесячно 30-50 тысяч рублей, 49% — 50-100 тысяч рублей, 23% — 100-150 тысяч рублей, 4% — 150-200 тысяч рублей и еще 3% — свыше 200 тысяч рублей в месяц.

*Опрос проводился 20–26 января банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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