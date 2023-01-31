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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда за 2022 год

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда в минувшем году. В числе основных направлений — контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение современными средствами защиты для безопасного производства работ и сохранения здоровья, проведение инструктажей и обучение персонала по охране труда, контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Общий объем финансирования мероприятий в этой сфере в минувшем году составил 369 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Одним из приоритетов деятельности АО "Транснефть - Приволга" является развитие культуры производственной безопасности и пропаганда неукоснительного соблюдения требований охраны труда, повышение знаний работников. С января по декабрь специальная оценка условий труда проведена на 487 рабочих местах. 1054 работников прошли теоретическое и практическое обучение в области охраны труда.

По инициативе АО "Транснефть - Приволга", с целью реализации инструментов повышения эффективности производственных процессов, снижения уровня производственного травматизма в минувшем году на базе Новокуйбышевского учебного центра создан полигон для наглядной демонстрации рисков, связанных с работой в нефтепроводной отрасли. Для моделирования нештатных ситуаций в учебные процессы внедрены четыре стресс–тренажера. Технические устройства и приспособления, с помощью которых моделируется аварийная ситуация при невыполнении правил безопасности, помогают развивать внимательность к возможным рискам, прививают навыки безопасного поведения.

В течение года закупались спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. В том числе приобретено 419 индивидуальных газосигнализаторов для контроля превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

В 2022 медицинское обследование (профосмотры) прошли более 6 тыс. человек, вакцинированы 1,2 тыс. работников.

В подразделениях АО "Транснефть - Приволга" функционирует программа оценки безопасных условий труда (ПОБУТ). С помощью средств фото и видеофиксации ПОБУТ позволяет контролировать проведение ремонтных работ, снижать риск возникновения нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также вовлекать сотрудников в производственный контроль.

Для мотивации работников на соблюдение нормативов в сфере охраны труда в филиалах ежегодно проводятся смотры-конкурсы на звание "Лучшее подразделение по охране труда". В минувшем году победу завоевал коллектив Базы производственного обслуживания Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ), 2-е место — коллектив нефтеперекачивающей станции "Песчанокопская" Волгоградского РНУ, 3-е место — у сотрудников линейной производственно-диспетчерской станции "Красноармейская" Саратовского РНУ.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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