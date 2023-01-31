В Самаре возбудили уголовное дело о крупном уклонении от налогов. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в 2016–2018 гг. руководство АО "Росскат" занизило сумму налогооблагаемой базы. Для этого организация заключала фиктивные договоры на переработку давальческого медесодержащего сырья с несколькими организациями. В результате в ФНС попадали сфальсифицированные налоговые декларации по НДС. В результате фирма "сэкономила" более 1,28 млрд рублей.
Сейчас следователи изучают изъятую налоговую и учредительную документацию организации.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063