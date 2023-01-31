Самарскую фирму подозревают в сокрытии от налоговой более миллиарда рублей

В Самаре возбудили уголовное дело о крупном уклонении от налогов. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2016–2018 гг. руководство АО "Росскат" занизило сумму налогооблагаемой базы. Для этого организация заключала фиктивные договоры на переработку давальческого медесодержащего сырья с несколькими организациями. В результате в ФНС попадали сфальсифицированные налоговые декларации по НДС. В результате фирма "сэкономила" более 1,28 млрд рублей.

Сейчас следователи изучают изъятую налоговую и учредительную документацию организации.