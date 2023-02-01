Экс-начальнице отдела полиции из Самары вынесли приговор за взяточничество

Суд Кировского района Самары вынес приговор теперь уже бывшему руководителю отдела по расследованию преступлений на территории Промышленного района Ирине Кузнецовой. Ее обвиняли в получении взятки.
"Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста", — сообщил адвокат Кузнецовой Александр Николаев.
Напомним, по версии Следственного комитета, 18 июля 2022 г. начальник отдела получила через посредника 75 тыс. руб. — часть от ранее оговоренной суммы 150 тысяч. Вознаграждение предназначалось за помощь в избрании подозреваемому меры пресечения в виде подписки о невыезде и переквалификацию статьи уголовного дела на более мягкую.
Деньги, по версии следствия, передавали через посредника — подчиненную Кузнецовой Анастасию Утину. После возбуждения уголовного дела обе женщины попали в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Дело в отношении Утиной о посредничестве во взяточничестве пока еще рассматривает суд.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.