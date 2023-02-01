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Суды Происшествия

Экс-начальнице отдела полиции из Самары вынесли приговор за взяточничество

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Кировского района Самары вынес приговор теперь уже бывшему руководителю отдела по расследованию преступлений на территории Промышленного района Ирине Кузнецовой. Ее обвиняли в получении взятки.

"Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста", — сообщил адвокат Кузнецовой Александр Николаев.

Напомним, по версии Следственного комитета, 18 июля 2022 г. начальник отдела получила через посредника 75 тыс. руб. — часть от ранее оговоренной суммы 150 тысяч. Вознаграждение предназначалось за помощь в избрании подозреваемому меры пресечения в виде подписки о невыезде и переквалификацию статьи уголовного дела на более мягкую.

Деньги, по версии следствия, передавали через посредника — подчиненную Кузнецовой Анастасию Утину. После возбуждения уголовного дела обе женщины попали в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Дело в отношении Утиной о посредничестве во взяточничестве пока еще рассматривает суд.

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