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Происшествия

В федеральный реестр уволенных в связи с утратой доверия попали две самарские экс-полицейские

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, внесли двух самарских экс-полицейских Ирину Кузнецову и Анастасию Утину.

Согласно реестру, первая была начальником отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района. А вторая - начальником отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района.

Напомним, экс-сотрудниц полиции подозревают во взяточничестве.

"По версии следствия, в производстве СО по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ УМВД России по Самаре находилось уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В июне 2022 г. начальница отделения по расследованию преступлений в сфере оборота наркотиков и оружия решила передать взятку своему начальнику", - рассказывали в регуправлении Следственного комитета.

Вознаграждение предназначалось за избрание мягкой меры пресечения подследственному и переквалификации статьи обвинения на более мягкую, считают силовики.

Закон о создании реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года. С тех пор список регулярно обновляют. 

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