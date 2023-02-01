Экомобиль поможет продлить жизнь книгам

Нет места на книжных полках? Такая дилемма присутствует не только в жизни шопоголиков — у книголюбов то же самое. Антресоль заставлена книгами, а хочется покупать и читать новые.

Решение предлагает социальная акция ГК "ЭкоВоз" по приему прочитанных книг. Теперь вы можете сдать книги в Экомобиль, и 14 февраля он развезет их по селам Самарской области.

Так в Международный день книгодарения вы сможете сделать подарок землякам, которые живут в селах. И продлить жизнь любимым книгам.