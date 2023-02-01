Фирму из Самарской области могли незаконно лишить выигранного права на муниципальный контракт

В Похвистневе возбудили уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в июне 2022 г. по результатам закупки на благоустройство кладбища в пос. Передовка победителем признали ООО "ПК-РЕЗЕРВ".

Однако администрация Похвистневского района отменила это решение, по мнению прокуратуры, незаконно. После этого муниципальный контракт заключили на тех же условиях с другим юрлицом.

Надзорное ведомство считает, что действия районной администрации ограничили права ООО.