Туристический поток в Самарской области установил абсолютный рекорд

В 2022 г. туристский поток на территории Самарской области составил 2 млн 564 тыс. человек. Это на 49,9% больше показателей 2021 г. (1 млн 710 тыс. чел.). В целом за последние пять лет турпоток в наш регион увеличился в 2,5 раза.

Объем трат туристов в прошлом году составил 17,6 млрд руб., это на 81,5% больше чем в 2021 г. (9,7 млрд руб.). За последние пять лет этот показатель увеличился в 3,5 раза.

Наиболее часто в Самарскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменской и Свердловской области.

Рост туристической привлекательности региона — результат системной работы регионального Правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. Так, в 2022 г. по решению главы региона было создано министерство туризма Самарской области. Основные задачи ведомства — развитие туристической отрасли в регионе, в том числе инфраструктуры гостеприимства, а также популяризация внутреннего туризма.

Напомним, что 5 лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, а последние два года регион уверенно входит в ТОП-10.

"Мы понимаем, какой огромный, еще не реализованный туристический потенциал есть у Самарской области. Региона, который всегда считался индустриальным, промышленным. Развитие туризма — это не только возможность познакомить большее число людей с нашими знаковыми местами и достопримечательностями. Это и колоссальный сектор экономики, который будет увеличивать свой вклад в опережающее развитие региона", — отмечал губернатор.

Сегодня в России реализуется национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", и Самарская область принимает в нем активное участие. Регулярно проводятся мероприятия по грантовой поддержке предпринимателей, стимулированию спроса на отдых в регионе, развитию инфраструктуры туризма, а также продвижению наших туристических возможностей в других регионах страны.

За последние два года в рамках грантовой поддержки реализовано 33 проекта. Это созданные модульные средства размещения, пункты проката туристского оборудования и новые туристические объекты.

"Туристический поток в Самарской области установил абсолютный рекорд. Сегодня регион представляет для туристов сочетание уникальных природных ресурсов, старинной архитектуры разных стилей и современной инфраструктуры для отдыха. Несомненно, наше главное преимущество — это природное богатство и неповторимое течение реки Волги. Именно здесь Волга делает поворот на 180 градусов, создавая территории для отдыха на ее берегах, а также возможность любоваться красотами, двигаясь по ее акватории", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Самарская область вошла в число первых 18 субъектов РФ, которым в 2022 г. была предоставлена возможность принять участие в федеральном проекте "Повышение доступности туристических продуктов". В рамках проекта за счет средств федерального и регионального бюджета осуществлялись бесплатные поездки для учащихся 5 — 9 классов. В 2022 г. такие поездки совершили более 7 тыс. школьников. Кроме того, Самарская область презентовала туристические возможности региона на шести международных выставках.

Активная работа министерства туризма Самарской области в 2022 г. заложила масштабные планы по реализации нацпроекта в текущем году. Регион привлек более 470 млн руб. на развитие туристической отрасли. Они будут направлены на поддержку предпринимательских инициатив, создание и развитие туристической инфраструктуры, проектирование туристического кода центра города Сызрань и проведение событийных мероприятий.

"С каждым годом туризм становится все более значимым сектором экономики. Развивается сфера гостеприимства, сфера общепита, разработано огромное количество туристических маршрутов. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма", — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Самарская область привлекает туристов не только природными красотами, уникальными памятниками архитектуры, но и культурными событиями. Так, весной 2022 г. Самара провела юбилейный всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который стал рекордсменом среди творческих проектов России. Всего за дни проведения Студвесны конкурсные площадки посетили более 120 тыс. жителей Самарской области, а "Фестивальные городки" — порядка 650 тыс. человек. Затем более 50 тыс. человек посетили первый фестиваль авторской музыки "Сам.ФЕСТ", после двухлетнего перерыва гостей встретил Грушинский фестиваль, который уже стал визитной карточкой Самарской области.

Для реализации научно-исследовательских, экологических, социальных, образовательных, культурных и туристических программ и проектов Дмитрий Азаров заключил соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществом. Во время Петербургского экономического форума 2022 года Самарская область и еще 4 региона Приволжского федерального округа подписали соглашение о развитии проекта "Великий Волжский путь", цель которого — развитие пассажирских туристических перевозок по реке Волге. Для продвижения внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов успешно реализуется проект "Поехали!" с участием представителей средств массовой информации.

"Очень важно, чтобы жители Самарской области больше узнавали о родной земле, ее истории — и славной, и трагической, о разных эпохах, о разных культурах. Невозможно любить то, что не знаешь. И чем больше мы будем узнавать нашу Родину, ее регионы, тем больше мы будем проникаться любовью и уважением к ее истории, многонациональной культуре", — отмечал Дмитрий Азаров.

Сегодня по инициативе Дмитрия Азарова ведется большая работа по развитию ряда знаковых сельских территорий Самарской области — мест, которые имеют многовековую историю, овеянную легендами и былинами. Так, например, новый импульс получило село Ширяево.

"Это очень важная для меня, как для коренного самарца, тема. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатления и память о нашей прекрасной земле, о доброжелательных людях, которые здесь живут. Но не менее важен и другой аспект — все это работает и на сохранение исторической памяти, на просвещение жителей Самарской области, у которых сегодня есть явный интерес к истории родного края, — считает губернатор, — Очень важно, чтобы жители Самарской области больше узнавали о родной земле, о нашей великой истории, культуре и традициях".