Жителя Самарской области будут судить за убийство на озере

В Ставропольском районе Самарской области в суд отправили дело 29-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве и краже. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 10 октября 2022 г. мужчина выпивал со знакомым на озере в районе с. Лопатино Ставропольского района. В какой-то момент приятели поссорились, и обвиняемый несколько раз дарил оппонента топором по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Кроме того, в начале октября 2022 г. фигурант уголовного дела похитил из автомобиля другого потерпевшего видеорегистратор и 16 тыс. рублей.