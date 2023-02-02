В Самаре продолжает снижаться число заболевших гриппом

За прошедшую неделю, с 23 по 29 января, в Самарской области зарегистрировано 85 случаев гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 20,6%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Неделей ранее специалисты Роспотребнадзора также зарегистрировали снижение числа заболевших гриппом — более чем на 30%.
"Отмечается снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей в возрастных группах: 0-2 года на 46,7%, 15 лет и старше на 24,4%. Рост заболеваемости гриппом отмечается в возрастных группах: 3-6 лет на 50%, 7-14 лет на 20%", — сообщают представители службы.
Количество заболевших ОРВИ, напротив, увеличилось по сравнению с предыдущей неделей, — на 8,2%.
"За четвертую неделю 2023 г. в Самарской области зарегистрировано 18160 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 47,2%. Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастных группах: 7-14 лет на 5,3%, 15 лет и старше на 110%", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров