В Самаре продолжает снижаться число заболевших гриппом

За прошедшую неделю, с 23 по 29 января, в Самарской области зарегистрировано 85 случаев гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 20,6%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Неделей ранее специалисты Роспотребнадзора также зарегистрировали снижение числа заболевших гриппом — более чем на 30%.

"Отмечается снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей в возрастных группах: 0-2 года на 46,7%, 15 лет и старше на 24,4%. Рост заболеваемости гриппом отмечается в возрастных группах: 3-6 лет на 50%, 7-14 лет на 20%", — сообщают представители службы.

Количество заболевших ОРВИ, напротив, увеличилось по сравнению с предыдущей неделей, — на 8,2%.

"За четвертую неделю 2023 г. в Самарской области зарегистрировано 18160 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 47,2%. Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастных группах: 7-14 лет на 5,3%, 15 лет и старше на 110%", — отмечается в сообщении.