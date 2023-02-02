В Самарской области заподозрили в подкупе начальника отдела "СКК"

В Сергиевском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ООО "СКК". Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июне 2021 г. начальник абонентского отдела "СКК" в пос. Суходол получил от местного жителя 15 тыс. руб. и за это должен был "закрыть глаза" на несанкционированное подключение к водопроводу и аннулировать дополнительные платежи на сумму 168 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп").