В Самарской области заподозрили в подкупе начальника отдела "СКК"

В Сергиевском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ООО "СКК". Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в июне 2021 г. начальник абонентского отдела "СКК" в пос. Суходол получил от местного жителя 15 тыс. руб. и за это должен был "закрыть глаза" на несанкционированное подключение к водопроводу и аннулировать дополнительные платежи на сумму 168 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп").
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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