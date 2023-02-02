Цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка" готово удивить самарцев

В субботу, 4 февраля, продюсерский центр Гии Эрадзе впервые представит в Самарском цирке новый уникальный проект "Песчаная сказка". Накануне премьеры, 1 февраля, артисты продемонстрировали фрагменты шоу для журналистов и раскрыли часть секретов, подготовленных для зрителей.

Шоу с королевским размахом

Уже по традиции в феврале в Самару приезжает продюсерский центр Заслуженного артиста России Гии Эрадзе с новым цирковым шоу. Проект "Песчаная сказка" будет показан в самарском цирке впервые. Создатели анонсируют "незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, авторские декорации и эксклюзивные костюмы". И не преувеличивают.

Размах поистине королевского действа и роскошь декораций можно понять уже по цифрам: артисты признаются, что привезли реквизит на 16 автофурах, а в представлении задействовано свыше 100 человек.

Над костюмами со сложным кроем и изобилием декора трудились десятки стилистов, портных и дизайнеров во главе с художником-модельером Большого Московского государственного цирка Надеждой Русс. Постановкой нового шоу занимался главный режиссер Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Евгений Шевцов, а хореографию для "Песчаной сказки" разработала супруга Шевцова — Ольга Полторак.

Изюминка представления — дрессированные бегемоты. Суммарный вес животных достигает пяти тонн. При этом четвероногие артисты — Яна, Злат и Аида — являются не просто демонстрационными и чинно проходят по арене (как в любом другом цирковом представлении), а старательно выполняют на арене сложные трюки, удивляя артистизмом и демонстрируя блестящую работу дрессировщиков — Народного артиста России и Азербайджана Тофика Ахундова и его супруги Людмилы.

К слову, это гиппопотамовое трио — единственное в своем роде и во всей мировой истории цирка. По команде Тофика Ахундова бегемоты делают кульбит, выстраиваются в пирамиду, выполняют команды "сидеть" и "лежать" и перекидываются с дрессировщиками огромным мячом.

За высокий уровень и динамику шоу "Песчаная сказка" отвечает звездный состав труппы — супруги Екатерина Запашная и Константин Растегаев, семья Чугуновых, клоун Константин Асташов и другие титулованные артисты Российской государственной цирковой компании.

"Формат спектакля — от нуля до 100+"

После презентации новой программы артисты вновь вышли в манеж, но теперь уже в качестве респондентов. Вопросы звучали от прессы, блогеров и от приглашенных гостей. Редакция Волга Ньюс публикует самые интересные из них:

— Гвоздь "Песчаной сказки" — номер с бегемотами. Это огромные животные, которые сложно поддаются дрессировке и, наверное, много едят. Как удалось их "приручить" и адаптировать под формат шоу?

Тофик Ахундов: они едят не больше, чем верблюды, это только так кажется. Но действительно, на манеже редко встречаются гиппопотамы. Я много поездил по миру, но не знаю на сегодня ни одной страны, где была бы дрессура бегемотов. Есть демонстрация, где они открывают и закрывают рот. Но чтобы делали трюки — такого нет. Это очень сложное во всех отношениях животное. Они очень упертые. Чтобы приручить бегемотов, их нужно брать маленькими, в годовалом возрасте и воспитывать, переключать, очеловечивать. Только так постепенно что-то получится. Ну и опыт. Когда ты дрессировал одного бегемота — это сложно. Но когда пропускаешь через себя 13 животных, тебе уже намного легче.

Константин Растегаев: Тофик — единственный дрессировщик в своем роде, у которого в номере три бегемота одновременно и обезьяны вместе с бегемотами. Сложно совместить несовместимых животных. У самарского зрителя есть уникальная возможность увидеть это воочию.

— В шоу использованы потрясающие костюмы. Они невероятно красивые, видно, что продуманы до мелочей. У тех, кто работает в цирке, тоже есть стилисты или вы сами составляете образы?

Екатерина Запашная: художественный руководитель — главный режиссер продюсерского центра "Королевский цирк", Заслуженный артист России Гия Эрадзе — человек, который цирку посвятил всю свою жизнь. Для него костюм — это не просто слово, это творчество. В течение многих лет он сотрудничает с двумя дизайнерами по костюмам — Натальей Бухановой и Надеждой Русс. Это такой симбиоз: у Гии рождается идея, а они ее воплощают.

— Как удалось объединить многочисленные номера в одну сюжетную линию?

Екатерина Запашная: Когда-то у Гии Эрадзе родилась идея сделать коллектив, не похожий на его другие проекты. У него же есть стиль — если он приехал, все понимают, что это будет помпезно, но это будет дивертисмент. А ему захотелось создать что-то новое, Гия предложил режиссеру Евгению Шевцову идею, придумал концепцию сказки, а Шевцов соединил номера идеей, ввел главных персонажей, которые через все номера проходят и несут сюжетную линию всего спектакля.

— Среди нынешних зрителей много взрослых. Ваше шоу — оно для кого? Принято считать, что цирк — это детское развлечение.

Екатерина Запашная: Это стереотип, от которого мы хотим отойти. На самом деле Георгий Гиулевич давно принял решение, что цирк — для любой возрастной категории. Шоу рассчитаны на то, что взрослая аудитория придет, увидит спектакль, который ее поразит. Ребенок не всегда поймет сюжет. Он увидит главных персонажей, собачек, других животных, но только взрослый сможет оценить сильные трюки программы, проделанную работу, уровень хореографии, красоту артистов. Красивые люди — это тоже важный аспект для Гии Эрадзе. Он всегда в коллективы набирает только красивых людей, и если видит такого артиста, то говорит: "Хочу, чтобы он работал у меня".

Отправиться в путешествие в самое сердце востока вместе с артистами "Песчаной Сказки" гости и жители Самары смогут уже в ближайшие выходные. Премьера представления состоится в эту субботу, 4 февраля.