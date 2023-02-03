Житель Ульяновской области угнал в Сызрани автомобиль, чтобы добраться домой

Сызранские полицейские задержали автоугонщика из соседней области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратилась жительница Сызрани. От ее дома на ул. Звездной пропала "четырнадцатая" 2007 года выпуска.
Позже полицейские нашли автомобиль в Ульяновской области и задержали подозреваемого — неоднократно судимого за кражи и угон 30-летнего мужчину. Задержанный признал вину и пояснил, что был в Сызрани проездом, а чужую машину взял, чтобы добраться до дома.
Возбуждено уголовного дело по п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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