Житель Ульяновской области угнал в Сызрани автомобиль, чтобы добраться домой

Сызранские полицейские задержали автоугонщика из соседней области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась жительница Сызрани. От ее дома на ул. Звездной пропала "четырнадцатая" 2007 года выпуска.

Позже полицейские нашли автомобиль в Ульяновской области и задержали подозреваемого — неоднократно судимого за кражи и угон 30-летнего мужчину. Задержанный признал вину и пояснил, что был в Сызрани проездом, а чужую машину взял, чтобы добраться до дома.

Возбуждено уголовного дело по п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").