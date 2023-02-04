В Сызрани возбуждены уголовные дела о коррупционных преступлениях в области ветеринарии

Следственным отделом г. Сызрань СУ СК Российской Федерации по Самарской возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение" Сызранская районная СББЖ — ветеринарного врача, а также местного жителя.
В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
По версии следствия, в период с января по август 2022 г. ветеринарный врач, находясь в Октябрьске, получил взятку от гражданина в размере 267,6 тыс. руб. за фиктивное оказание услуг по осмотру мясной продукции и транспортных средств с последующим оформлением ветеринарных свидетельств формы № 2 на подконтрольную продукцию без фактического осмотра в интересах взяткодателя.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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