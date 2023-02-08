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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" предлагает клиентам внести вклад в сохранение природы

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани поучаствовать в акции "Экодесант" и поддержать бережное отношение к природе. Первое, что энергетики предлагают сделать, — перейти на электронную квитанцию, отказавшись от бумажной.

Сейчас уже около 20 тысяч жителей Самарской области сделали выбор в пользу онлайн-документа. А количество спасенных деревьев по итогам 2022 года достигло 40 деревьев. Оформить подписку на электронную версию платежного документа можно на сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/ и в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс".

С 2020 года энергетики принимают отработанные батарейки в пяти офисах обслуживания клиентов: в Самаре по ул. Маяковского, 15 и ул. Революционной, 101б, в Тольятти по ул. Мира, 76, в Сызрани на проспекте 50 лет Октября, 24, в Новокуйбышевске на Ленинградской, 4а. По мере наполнения боксов элементы питания передаются в специализированную организацию для переработки.

"Сотрудники компании принимают участие в целом ряде экологических мероприятий — от высадки леса до субботников в городах присутствия. Призываем клиентов воспользоваться сервисами проекта "Экодесант" и поддержать нашу инициативу", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Для клиентов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" есть целый перечень удобных сервисов:

— мобильное приложение samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/mobilnoe-prilozhenie/;

— подписка на электронную квитанцию samara.esplus.ru/service/email/;

— в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс");

— в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс").

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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

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Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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