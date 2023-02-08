"ЭнергосбыТ Плюс" предлагает клиентам внести вклад в сохранение природы

"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани поучаствовать в акции "Экодесант" и поддержать бережное отношение к природе. Первое, что энергетики предлагают сделать, — перейти на электронную квитанцию, отказавшись от бумажной.
Сейчас уже около 20 тысяч жителей Самарской области сделали выбор в пользу онлайн-документа. А количество спасенных деревьев по итогам 2022 года достигло 40 деревьев. Оформить подписку на электронную версию платежного документа можно на сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/ и в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс".
С 2020 года энергетики принимают отработанные батарейки в пяти офисах обслуживания клиентов: в Самаре по ул. Маяковского, 15 и ул. Революционной, 101б, в Тольятти по ул. Мира, 76, в Сызрани на проспекте 50 лет Октября, 24, в Новокуйбышевске на Ленинградской, 4а. По мере наполнения боксов элементы питания передаются в специализированную организацию для переработки.
"Сотрудники компании принимают участие в целом ряде экологических мероприятий — от высадки леса до субботников в городах присутствия. Призываем клиентов воспользоваться сервисами проекта "Экодесант" и поддержать нашу инициативу", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Для клиентов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" есть целый перечень удобных сервисов:
— мобильное приложение samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/mobilnoe-prilozhenie/;
— подписка на электронную квитанцию samara.esplus.ru/service/email/;
— в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс");
— в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс").
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!