"ЭнергосбыТ Плюс" предлагает клиентам внести вклад в сохранение природы

"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани поучаствовать в акции "Экодесант" и поддержать бережное отношение к природе. Первое, что энергетики предлагают сделать, — перейти на электронную квитанцию, отказавшись от бумажной.

Сейчас уже около 20 тысяч жителей Самарской области сделали выбор в пользу онлайн-документа. А количество спасенных деревьев по итогам 2022 года достигло 40 деревьев. Оформить подписку на электронную версию платежного документа можно на сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/ и в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс".

С 2020 года энергетики принимают отработанные батарейки в пяти офисах обслуживания клиентов: в Самаре по ул. Маяковского, 15 и ул. Революционной, 101б, в Тольятти по ул. Мира, 76, в Сызрани на проспекте 50 лет Октября, 24, в Новокуйбышевске на Ленинградской, 4а. По мере наполнения боксов элементы питания передаются в специализированную организацию для переработки.

"Сотрудники компании принимают участие в целом ряде экологических мероприятий — от высадки леса до субботников в городах присутствия. Призываем клиентов воспользоваться сервисами проекта "Экодесант" и поддержать нашу инициативу", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Для клиентов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" есть целый перечень удобных сервисов:

— мобильное приложение samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/mobilnoe-prilozhenie/;

— подписка на электронную квитанцию samara.esplus.ru/service/email/;

— в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс");

— в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс").