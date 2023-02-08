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ТЭК Экономика и бизнес

В Самаре разрабатывают технологию получения водорода из попутного нефтяного газа

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поиском экологически чистых методов получения самого энергоемкого и легкого из всех видов топлива занимаются многие исследовательские группы как в России, так и за рубежом. Ученые Самарского государственного технического университета сфокусировались на генерации водорода из попутного нефтяного газа. Проект получил поддержку Инновационного фонда Самарской области.

Игорь Кудинов Игорь Кудинов

Возглавляет команду исследователей заведующий кафедрой "Физика", руководитель научно-исследовательского центра "Фундаментальные проблемы теплофизики и механики", доктор технических наук Игорь Кудинов. По его словам, только в России ежегодно 23 миллиарда кубометров попутного нефтяного газа сжигается на факельных установках, то есть расходуется впустую и негативно влияет на окружающую среду. Задача, которую ставят перед собой политеховцы, — не просто использовать его при выработке водорода, но делать это рационально. Работы ведутся в лаборатории на базе кафедры "Газопереработка, водородные и специальные технологии".

Чтобы вырабатывать водород, ученые намерены подвергать газ пиролизу, то есть разложению, в присутствии катализаторов. Реакция также позволит дополнительно получать углерод и применять его в химической промышленности, металлургии, медицине и строительстве.

"Генерация водорода из природного газа — это термический процесс: пиролиз метана протекает при нагреве до определенной температуры. Ввиду низкой теплопроводности газа для его эффективного прогревания нужно, чтобы он либо двигался с большими скоростями у поверхности нагрева, либо чтобы таких поверхностей нагрева в реакторе было много. И то, и другое достаточно сложно осуществить на практике, для этого требуются компетенции теплофизиков", — объясняет нетривиальность стоящей перед инноваторами задачи Игорь Кудинов.

Одна из перспективных технологий, которую развивают в Самарском политехе, — пиролиз углеводородного сырья в жидких металлах. Объединив усилия, ученые создали специальное диспергирующее (распыляющее) устройство, с помощью которого газ подается в расплавленный металл в виде мелких пузырьков. За счет рассеивания увеличивается поверхность и время контакта между ними, то есть вещество лучше прогревается, разлагается и, соответственно, конвертируется.

Реактор генерации водорода в расплавах металлов и газовой фазе

Результаты первых экспериментов показали, что концентрация водорода на выходе из вузовского реактора составляет около 79%, при этом в обычных реакторах она равна 70%. Однако сотрудники университета считают, что и это не предел. Эталон чистоты водорода, к которому стремятся в научном сообществе, составляет 99,9%, на такой показатель нацелены и ученые Самарского политеха. Для этого в университете будут использовать гибридные реакторы. Установить их помогут коллеги из Московского физико-технического института, специализирующиеся в области плазмохимической технологии.

"Метан будет предварительно проходить через плазму, в процессе чего будут образовываться свободные радикалы и углеродные наночастицы, — поясняет руководитель научно-исследовательского центра. — Затем прошедший предварительную обработку газ будет подаваться в расплавы металлов или солей и проходить окончательную стадию пиролиза. Это позволит уменьшить энергию активации реакции и увеличить процентное содержание водорода на выходе".

Сейчас самарские ученые работают над созданием экспериментальных стендов жидкометаллического пиролиза метана. Аналогов таких установок не существует. Поскольку термический пиролиз протекает при высоких температурах — до 1000 градусов, а водород — это взрывоопасный газ, такие установки и используемые в них материалы должны отвечать особым требованиям. Предполагается, что генерировать водород они смогут без выбросов вредных оксидов углерода в атмосферу. При этом предлагаемая технология будет не только экологичной, но и гораздо менее затратной, чем существующие — такие, как, например, электролиз.

"Продуктом пиролиза является не только водород, но и углерод — это ценное сырье, которое можно использовать в резиновой промышленности, в дорожном строительстве, в фармацевтике, — перечисляет Игорь Кудинов. — Кроме того, при пиролизе образуются еще и кристаллические нанодисперсные частицы углерода. Сейчас пробы таких углеродных отложений находятся в лаборатории Института органической химии Российской академии наук. Исследования их структуры сканирующей и просвечивающей электронной микроскопией показали наличие упорядоченных углеродных нановолокон. Их извлечение из общей массы углеродного материала и использование на практике будут являться предметом дальнейших исследований сотрудников нашего университета".

В решении научной проблемы заинтересованы крупнейшие нефтегазовые российские компании, которые могли бы применять пиролиз не природного, а попутного нефтяного газа, чтобы не сжигать его. Подписан договор о научном сотрудничестве между Самарским политехом и Новосибирским государственным техническим университетом. Самарцы будут испытывать катализаторы новосибирских коллег на своих стендах пиролиза в газовой фазе, жидких металлах и плазме тлеющего разряда.

Андрей Ленин

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Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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очень странно

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