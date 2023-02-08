Мошенники обманули самарца, мечтавшего завести щенка

В Самаре жертвой мошенников стал 17-летний местный житель. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек нашел в интернете объявление о продаже щенка и договорился с продавцом о цене 15 тыс. рублей. Когда он перевел деньги, продавец перестал выходить на связь. В итоге потерпевший остался и без собаки, и без денег.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.