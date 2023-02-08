Сгоревший дом на Некрасовской признали аварийным

В администрации Самары рассказали о судьбе дома на улице Некрасовской, 25а, где 11 января случился пожар, унеся жизни пятилетней девочки и 59-летней женщины, сообщает "КП-Самара".
16 января в межведомственную комиссию были направлены документы для оценки и обследования здания. Спустя восемь дней, 24 января, комиссия обсудила результаты обследования.
"Комиссией приняты обоснованные решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу, - рассказали изданию в мэрии.
Если бы здание находилось в реестре объектов культурного наследия, ему полагалась бы реставрация. Поскольку таким статусом дом по Некрасовской, 25а не обладает, его снесут.
Официальный адрес этого здания: г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, дом № 98-98а-10/25-25а-27, литера внутренняя А. Надо полагать, речь идет о сносе именно горевшей "литеры внутренней А". Остальные упомянутые в адресе дома корпуса останутся на месте.
Для пострадавших от пожара был организован сбор и передача вещей. Помимо администрации Самары, в процессе были задействованы общественная организация "Свежий ветер" и центр помощи женщинам "Ты не одна".
Родственникам погибших была оказана помощь в организации похорон и получении необходимых документов. Те, у кого в пожаре сгорели паспорта, получили новые в двухдневный срок.
Полицейские несколько дней охраняли дом от мародеров, а сотрудники МЧС помогли жильцам с выносом вещей и документов, оставшихся целыми.
16 жителей сгоревшего дома получили единовременную материальную помощь. Тем, кто до сих пор не обратился за такой помощью, выплаты тоже будут произведены, надо только написать заявление.
В связи с тем, что жильцы горевшего дома в свои квартиры уже не вернутся, возникает вопрос об их переезде в другое жилье. Тем, у кого жилье было муниципальным, власти предоставят другое помещение не меньшей площади. Собственникам квартир полагается компенсация согласно рыночной стоимости утраченного жилья.
Пока же речь идет о том, чтобы предоставить гражданам временное жилье. Оно полагается тем, у кого сгоревшая квартира была единственным жильем.
"Сейчас департаментом проводятся мероприятия по подбору жилых помещений маневренного фонда. Заявления жителей указанного дома о предоставлении жилого помещения маневренного фонда находятся на рассмотрении, решения по которым будут приняты в установленный регламентом срок, - сообщили в администрации Самары.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...