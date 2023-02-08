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Общество

Сгоревший дом на Некрасовской признали аварийным

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В администрации Самары рассказали о судьбе дома на улице Некрасовской, 25а, где 11 января случился пожар, унеся жизни пятилетней девочки и 59-летней женщины, сообщает "КП-Самара".

16 января в межведомственную комиссию были направлены документы для оценки и обследования здания. Спустя восемь дней, 24 января, комиссия обсудила результаты обследования.

"Комиссией приняты обоснованные решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу, - рассказали изданию в мэрии.

Если бы здание находилось в реестре объектов культурного наследия, ему полагалась бы реставрация. Поскольку таким статусом дом по Некрасовской, 25а не обладает, его снесут.

Официальный адрес этого здания: г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, дом № 98-98а-10/25-25а-27, литера внутренняя А. Надо полагать, речь идет о сносе именно горевшей "литеры внутренней А". Остальные упомянутые в адресе дома корпуса останутся на месте.

Для пострадавших от пожара был организован сбор и передача вещей. Помимо администрации Самары, в процессе были задействованы общественная организация "Свежий ветер" и центр помощи женщинам "Ты не одна".

Родственникам погибших была оказана помощь в организации похорон и получении необходимых документов. Те, у кого в пожаре сгорели паспорта, получили новые в двухдневный срок.

Полицейские несколько дней охраняли дом от мародеров, а сотрудники МЧС помогли жильцам с выносом вещей и документов, оставшихся целыми.

16 жителей сгоревшего дома получили единовременную материальную помощь. Тем, кто до сих пор не обратился за такой помощью, выплаты тоже будут произведены, надо только написать заявление.

В связи с тем, что жильцы горевшего дома в свои квартиры уже не вернутся, возникает вопрос об их переезде в другое жилье. Тем, у кого жилье было муниципальным, власти предоставят другое помещение не меньшей площади. Собственникам квартир полагается компенсация согласно рыночной стоимости утраченного жилья.

Пока же речь идет о том, чтобы предоставить гражданам временное жилье. Оно полагается тем, у кого сгоревшая квартира была единственным жильем.

"Сейчас департаментом проводятся мероприятия по подбору жилых помещений маневренного фонда. Заявления жителей указанного дома о предоставлении жилого помещения маневренного фонда находятся на рассмотрении, решения по которым будут приняты в установленный регламентом срок, - сообщили в администрации Самары.

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