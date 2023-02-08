Подделка документа для смены УК стала причиной уголовного дела в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело о подделке протокола собрания собственников. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее надзорное ведомство обнаружило, что на основании поддельного протокола общего собрания собственников дома №199 по Московскому шоссе была заменена управляющая компания. Теперь домом стала управлять УК ЖК "Московское шоссе 199".
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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