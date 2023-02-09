На ремонт дороги Самара – Оренбург выделят 475 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области приступило к поискам подрядчика на ремонт дороги Самара — Оренбург (до дороги Самара — Волгоград) на участке км10+915 — км 29+115. Объект частично расположен в Самаре, частично — в Волжском районе.
Начальная цена контракта на ремонт отрезка протяженностью около 20 км — 475,34 млн рублей.
Подрядчик определится после 2 марта. Он должен приступить к своим обязанностям с мая и завершить работы до 1 сентября 2023 года.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?