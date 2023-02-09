На ремонт дороги Самара – Оренбург выделят 475 млн рублей

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области приступило к поискам подрядчика на ремонт дороги Самара — Оренбург (до дороги Самара — Волгоград) на участке км10+915 — км 29+115. Объект частично расположен в Самаре, частично — в Волжском районе.