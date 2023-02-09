Счетная палата Самарской области обнаружила нарушения при проверке ФАПов

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно использовались средства областной казны, выделенные на оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в регионе в 2019–2022 годах. Объем проверяемых средств составлял 117,7 млн рублей. По итогам проверки специалисты обнаружили ряд нарушений.

Выяснилось, что некоторые ФАПы, а также модульные здания амбулаторий и офисов врача общей практики недооснащены: в них не хватает оборудования, инструментария, мебели и мягкого инвентаря. Также установлено, что медицинские организации не использовали имущество по назначению.

Кроме того, обнаружились нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок.

"Установлен факт необоснованного признания победителем участника электронного аукциона, с которым заключен государственный контракт на сумму 3,8 млн рублей, — отмечается в сообщении. — Проведенный заказчиком анализ рынка не позволяет в полной мере реализовать принцип эффективности использования бюджетных средств, изложенный в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ".

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.