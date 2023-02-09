Управление миграции в полиции Самарской области возглавил Денис Сафаров

В среду, 8 февраля, глава ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов назначил начальника управления по вопросам миграции областной полиции. Должность получил полковник Денис Сафаров.
"Денис Темурович родился 5 марта 1982 г. в Республике Грузия, Тетрицкаро. В 2003 г. окончил Волгоградскую академию МВД России, специальность "юриспруденция", квалификация "юрист", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Известно, что Денис Сафаров начал службу в органах внутренних дел в 2003 году. Работал он тогда оперуполномоченным в ОБЭП УВД Самары. Позже трудился на разных должностях в городской полиции, а в июле 2018 г. его назначили начальником отдела по вопросам трудовой миграции ГУ МВД России по Самарской области. 5 июня 2020 г. Сафаров стал заместителем начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД.
В полицейском главке рассказывают, что полковник женат и воспитывает двух сыновей.
Напомним, в сентябре 2022 г. после продолжительной болезни ушел из жизни бывший начальник Управления по вопросам миграции Денис Акимов.
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Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?