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Управление миграции в полиции Самарской области возглавил Денис Сафаров

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 февраля, глава ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов назначил начальника управления по вопросам миграции областной полиции. Должность получил полковник Денис Сафаров.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Денис Темурович родился 5 марта 1982 г. в Республике Грузия, Тетрицкаро. В 2003 г. окончил Волгоградскую академию МВД России, специальность "юриспруденция", квалификация "юрист", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Известно, что Денис Сафаров начал службу в органах внутренних дел в 2003 году. Работал он тогда оперуполномоченным в ОБЭП УВД Самары. Позже трудился на разных должностях в городской полиции, а в июле 2018 г. его назначили начальником отдела по вопросам трудовой миграции ГУ МВД России по Самарской области. 5 июня 2020 г. Сафаров стал заместителем начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД.

В полицейском главке рассказывают, что полковник женат и воспитывает двух сыновей.

Напомним, в сентябре 2022 г. после продолжительной болезни ушел из жизни бывший начальник Управления по вопросам миграции Денис Акимов.

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