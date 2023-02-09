Гандбольная "Лада" вничью сыграла с "Астраханочкой"

В своем первом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" (за 1-7-е места) в Тольятти "Лада" сыграла вничью с "Астраханочкой" из Астрахани — 34:34 (17:22).

Команды без какой-либо разведки ринулись на остервенелый обоюдный штурм. "Лада" счет открыла, и буквально тут же чуть было не забила еще. Но принявшая ее мощный вызов "Астраханочка" ничуть не дрогнула, быстро вышла в лидеры, а после пяти минут игры и вовсе принялась наращивать свое преимущество. Причем ей не мешало даже численное меньшинство.

Первый тайм-аут "Лады" спровоцирован был тем, что соперницы запустили в ее ворота два мяча, снимая своего вратаря. Счет стал 4:7, и такое возгорание было важно притушить на корню, дабы оно не переросло в пожар. Но проблема заключалась в том, что атакующий ресурс тольяттинок испытывал определенный дефицит.

Все четыре первых гола на себя оформила Валерия Кирдяшева. Вот только куража одной лишь Леры было мало, чтобы астраханки себя чувствовали дискомфортно. Чуть левее от нее обычно эффективно в сложные моменты матча продавливает рубежи противника Вероника Никитина. Но теперь, попав в заявку на игру, она получила повреждение на утренней тренировке. Вроде бы небольшое, однако из числа участниц матча все же выбыла. Пришлось догоняющим нащупывать другие источники спасительной энергии. И почти до перерыва их поиски не давали ощутимых плодов. Более того, на 22-й минуте на табло было 10:17.

Гости, у которых в какой-то момент на роль главной забойщицы вместо Полины Шарковой внезапно выдвинулась Галина Шальнова, были безукоризненны на весьма продолжительном отрезке. Но "Лада" им на милость не сдалась. С приближением антракта она добавила агрессии, что автоматически переросло в азарт. И соперниц удалось частично приструнить. Пару мячей наши отыграли еще до перерыва, продолжили наращивать давление и сразу после него. Наконец на 40-й минуте Ирина Никитина, которая в отсутствие своей однофамилицы постепенно утвердилась в качестве недостающего звена тольяттинских атак, поразила пустые ворота соперниц, когда те сняли вратаря, и минимизировала их перевес (24:25).

Еще, казалось бы, чуть-чуть, и этот мизер превратится в равенство. Однако долгожданное событие свершилось лишь через девять минут, по ходу которых трибуны стонали, изнывая от нетерпения. Но, в конце концов, были за него после размашистой атаки и врывания по центру Ольги Щербак в шестиметровую зону вознаграждены (29:29). Следом, как на грех, та же Оля схлопотала "двушник". Тем не менее, южанок не на шутку в этой буре заштормило. В большинстве они сыграли неуклюже — юная Алёна Осипова даже вывела "Ладу" вперед. А затем, едва составы уравнялись, Кирдяшева сделала счет 31:29. В том, что Астрахань в эти минуты откровенно "потекла", убедил загубленный ею пенальти, когда Ирина Мокат схлопотала от арбитров "семь и две".

Галина Демина запустила мяч далеко в сторону от наших ворот. Главкому красно-белых Алексею Алексееву явно требовалась передышка на осмысление всего происходящего. И он ее получил благодаря тайм-ауту, который запросила… "Лада". В том, что решение было ошибочным, наставница тольяттинок поняла очень скоро. Подопечные Екатерины Маренниковой, пропустив три гола кряду, снова оказались позади (31:32). Если бы не Никитина, играющая под номером 77, большой вопрос, какие бы дальнейшие последствия принес этот сбой. Ира дважды восстанавливала равенство. И она же выдала пас-конфетку Мокат, в результате чего белоруска заработала пенальти, который реализовала Елизавета Малашенко за 43 секунды до конца (34:33).

Увы, этот наш гол не стал победным. Экс-тольяттинку Варвару Юрьеву напористые гости зряче снабдили передачей в линию, и та нанесла точный бросок за 13 секунд до сирены. Последняя небесперспективная контратака "Лады" прервалась на отметке 59.54 для еще одного тайм-аута. В ходе него было хитроумно задумано ради организации решающего "выстрела" вывести на бросковую позицию Валентину Рахмаеву с левого фланга, что и было выверенным образом проделано. Но у Вали судьи в беспрепятственной позиции зафиксировали заступ, да и Анастасия Рябцева в астраханской "рамке", так или иначе, оказалась начеку.