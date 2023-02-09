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Амбициозный проект ветропарка в Борском районе привел к конфликту

БОРСКОЕ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сельском поселении Заплавное Борского района столкнулись интересы аграриев и инвестора, предложившего строительство ветропарка на обрабатываемых полях.

Фото: https://vk.com/rosnano

АО "Энерговетропром" обратилось в администрацию Борского района и к руководству сельского поселения Заплавное с заявлением о выделении территории для реализации проекта ветропарка.

В ноябре в поселении дважды провели заседания собрания представителей, на которые был вынесен вопрос предоставления компании земли под ветряки. Речь шла о четырех долях (на 43 га) из земель сельхозназначения, которые в конце сентября 2022 года оформлены в собственность Заплавного.

По информации жителей, вся земля сельхозназначения обрабатывается и засевается. С тем чтобы соблюсти все формальности, аграрии в ноябре 2022 г. написали заявления на предоставление им земель на возмездной основе, что должно пополнить бюджет поселения. Ответ от администрации Заплавного до сих пор не поступил, хотя, согласно закону, власти должны были отреагировать не позднее 30 дней.

В соответствии со статьей 10 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 №101-ФЗ, преимущественное право аренды или покупки имеют люди, которые эти земли обрабатывают. Право получить необрабатываемую территорию имеют сельскохозяйственные организации и фермеры, которые получают господдержку. Если же таковых нет, то земля предоставляется по результатам торгов.

В АО "Энерговетропром" не стали комментировать проект, сославшись на необходимость его доработки. Однако на собрании представителей параметры проекта были частично раскрыты. Так, было заявлено, что парк будет включать 35 ветрогенераторов высотой 250 метров, расстояние между которыми составит 1,1 км. Компании необходимо 58 га, включая дороги, на время строительства. По завершении работ ветрогенераторы займут в общей сложности 10 гектаров. Объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей. Срок реализации проекта - до 2027 года.

По информации представителя компании, установки будут расположены близ оврагов, вдоль грунтовых дорог. Однако местные жители указывают, что на предварительной карте ветрогенераторы запланированы на возделываемых полях.

В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области на запрос "Волга Ньюс" ответили, что ведомство не располагает какой-либо информацией об указанном проекте.

Тем временем на местном уровне власти поддерживают проект. Как рассказал председатель собрания представителей Заплавного Владимир Полянских, муниципалитету проект интересен, так как обещает более дешевую электроэнергию, налоговые поступления и предоставление рабочих мест (на начальном этапе их 120).

Аграриям предлагают продать участки инвестору, а арендаторам - освободить необходимые места под проект. Руководители сельхозпредприятий единогласно против появления ветрогенераторов в поселении. Опасение у них вызывает вибрационное воздействие установок на почву - это может сделать безжизненными большие площади. Не видят аграрии и гарантий того, что по завершении строительства смогут беспрепятственно вернуться на землю, так как сложившаяся ситуация - по их мнению, не что иное, как рейдерский захват земли. Инвестор на собрании не представил на данный проект никакой разрешительной документации и согласований. Единственный подобный проект, существующий в Самарской области, реализуется в Красноармейском районе, но и тот в настоящее время заморожен , и  неизвестно, будет ли продолжена его реализация, приводят пример фермеры.

В настоящее время руководители сельхозпредприятий села обратились за помощью к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуарду Харченко, депутату Госдумы Михаилу Матвееву.

Жители села, по информации источников Волга Ньюс, также высказались категорически против выделения земель сельскохозяйственного назначения под реализацию проекта ветропарка. Они собрали подписи под обращением против его строительства.

В администрации Заплавного на запрос Волга Ньюс на момент публикации не ответили.

Редакция будет следить за развитием событий.

АО "Энерговетропром", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в июне 2021 г. с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Основной вид деятельности - производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии. Гендиректор и владелец общества - Андрей Зимнухов. Ему также принадлежит ООО "Орикс Групп", которое специализируется на выращивании грибов.

Гид потребителя

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