В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона

Возведение нового жилого микрорайона в Самаре обсудили в четверг, 9 февраля, на совещании в правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.
Оператором проекта является Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Новый жилой комплекс переменной этажности появится в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе, в Кировском районе Самары, на территории бывшей 94-й военной части, на участке за ТЦ "Метро".
Новые многоквартирные дома появятся на территории площадью почти в 10 га. Проект будет реализован в четыре этапа. В первую очередь здесь начнут строить квартиры в чистовой отделке для переселения граждан из аварийного жилого фонда и предоставления детям-сиротам в рамках действующих госпрограмм.
Так, в рамках первого этапа здесь будет построено 23,7 тыс. кв. м жилья для переселяющихся из "аварийки" и 2100 кв. м (61 квартира) для детей-сирот. Обеспечивать потребности жилого района в тепловой энергии будет котельная, которую также возведут в числе первых объектов.
На втором этапе планируется ввести в эксплуатацию 21 тыс. кв. м жилья в чистовой отделке под реализацию государственных программ. Одновременно на площадке будет идти строительство социальных объектов - школы и поликлиники. Третья и четвертая очередь строительства - это еще 50 тыс. кв. м жилья в черновой отделке, которое будет предлагаться к реализации на коммерческой основе.
Также в границах территории расположатся тренажерный зал, супермаркеты, аптеки, отделение банка. Реализацию проекта планируют завершить в 2031 году.
Участники совещания обсудили вопросы финансирования проекта, технологического присоединения жилых зданий к сетям энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, строительства ливневой канализации, оформления необходимых документов.
Виктор Кудряшов поручил разработать план-график строительства и организовать реализацию проекта в сжатые сроки, при этом выполняя все требования к качеству жилых помещений и городской среды.
"Здесь будет строиться жилье эконом-класса, но это должно быть удобное и качественное жилье, а сам комплекс - максимально красивым и комфортным, примером для будущих жилых районов", - отметил председатель правительства.
Транспортную доступность нового жилого массива обеспечат выезды на Московское и Ракитовское шоссе. Финансирование строительства этих дорог, а также котельной регион планирует получить за счет бюджетных средств в рамках стимулирования жилищного строительства.
Виктор Кудряшов поручил областному минстрою подготовить обоснование и пакет документов, необходимый для выделения средств на объекты.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.