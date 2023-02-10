Власти Самарской области разработали комплексный план по поддержке участников СВО

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение об утверждении комплексного межведомственного плана по поддержке участников СВО и членов их семей на 2022–2024 годы. План делится на несколько блоков и включает 65 мероприятий, рассчитанных на реализацию в ближайшие два года.
Основные блоки: медико-психологическая реабилитация участников СВО и членов их семей (разработка соответствующих курсов, оказание психологической помощи, медицинская реабилитация в условиях круглосуточного стационара и т.п,); социальная поддержка (предоставление бесплатного горячего питания ученикам 5-11 классов, один из родителей которых принимает участие в СВО, освобождение от родительской платы за ребенка в дошкольных организациях, обеспечение детей участников СВО путевками в областные лагеря отдыха и т. п.); культурно-досуговые меры поддержки, включая спортивное направление (проведение бесплатных пешеходных экскурсий, предоставление благотворительных билетов на репертуарные спектакли и концерты, приоритетное зачисление детей участников СВО в физкультурно-спортивные организации и т. п.); трудовая адаптация (в т. ч. создание на базе ЦЗН Самарской области мультицентра социальной и трудовой интеграции, разработка алгоритма трудоустройства работников, временно замещающих рабочие места участников СВО, оказание финансовой поддержки на открытие собственного дела и регистрацию самозанятости участникам СВО и т. д.).
Кроме того, комплексный план предполагает: организацию информационного взаимодействия по передаче данных об участниках СВО между отделами военных комиссариатов, органами исполнительной власти Самарской области в социальной сфере, органами МСУ; подготовку законодательных инициатив по внесению изменений в федеральное и региональное законодательство в части установления мер поддержки для участников СВО и членов их семей; создание единой горячей линии, в том числе с возможностью анонимного общения и многое другое.
В ближайшее время будет сформирована рабочая группа по реализации плана. Ее возглавит заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.