Власти Самарской области разработали комплексный план по поддержке участников СВО

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение об утверждении комплексного межведомственного плана по поддержке участников СВО и членов их семей на 2022–2024 годы. План делится на несколько блоков и включает 65 мероприятий, рассчитанных на реализацию в ближайшие два года.

Основные блоки: медико-психологическая реабилитация участников СВО и членов их семей (разработка соответствующих курсов, оказание психологической помощи, медицинская реабилитация в условиях круглосуточного стационара и т.п,); социальная поддержка (предоставление бесплатного горячего питания ученикам 5-11 классов, один из родителей которых принимает участие в СВО, освобождение от родительской платы за ребенка в дошкольных организациях, обеспечение детей участников СВО путевками в областные лагеря отдыха и т. п.); культурно-досуговые меры поддержки, включая спортивное направление (проведение бесплатных пешеходных экскурсий, предоставление благотворительных билетов на репертуарные спектакли и концерты, приоритетное зачисление детей участников СВО в физкультурно-спортивные организации и т. п.); трудовая адаптация (в т. ч. создание на базе ЦЗН Самарской области мультицентра социальной и трудовой интеграции, разработка алгоритма трудоустройства работников, временно замещающих рабочие места участников СВО, оказание финансовой поддержки на открытие собственного дела и регистрацию самозанятости участникам СВО и т. д.).

Кроме того, комплексный план предполагает: организацию информационного взаимодействия по передаче данных об участниках СВО между отделами военных комиссариатов, органами исполнительной власти Самарской области в социальной сфере, органами МСУ; подготовку законодательных инициатив по внесению изменений в федеральное и региональное законодательство в части установления мер поддержки для участников СВО и членов их семей; создание единой горячей линии, в том числе с возможностью анонимного общения и многое другое.

В ближайшее время будет сформирована рабочая группа по реализации плана. Ее возглавит заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.