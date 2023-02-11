В Курумоче произошло повреждение обшивки самолета рейса "Самара - Москва"

В субботу 11 февраля, около 12: 50 при подгоне автотрапа к задней двери воздушного судна Боинг-737 (бортовой номер RA-73294), готовящегося к вылету по маршруту "Самара — Москва" (рейс № 423), произошло повреждение обшивки воздушного судна, об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в настоящее время самолет отправлен на стоянку для ожидания техников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для отправки пассажиров вылетел резервный борт. На рейс зарегистрировано 160 человек. Пассажиры ожидают вылета в аэропорту. На время ожидания авиакомпанией "Победа" им будут оказаны услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

На место происшествия выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта и обеспечения прав пассажиров.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.