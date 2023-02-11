В Курумоче произошло повреждение обшивки самолета рейса "Самара - Москва"

В субботу 11 февраля, около 12: 50 при подгоне автотрапа к задней двери воздушного судна Боинг-737 (бортовой номер RA-73294), готовящегося к вылету по маршруту "Самара — Москва" (рейс № 423), произошло повреждение обшивки воздушного судна, об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в настоящее время самолет отправлен на стоянку для ожидания техников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для отправки пассажиров вылетел резервный борт. На рейс зарегистрировано 160 человек. Пассажиры ожидают вылета в аэропорту. На время ожидания авиакомпанией "Победа" им будут оказаны услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.
На место происшествия выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта и обеспечения прав пассажиров.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.