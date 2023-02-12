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Баскетбол Спорт

БК "Самара" обыграл "Минск" в овертайме

МИНСК. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самаре" потребовался овертайм, чтобы добиться победы в Минске — 87:78, сообщает пресс-служба волжан.

К середине второй четверти самарцы проигрывали "-12". И еще по ходу третьего периода разница составляла 10 очков не в пользу волжан — и только к концу десятиминутки Джеймс Эннис, Максим Барашков и Юрий Умрихин свели ее к минимуму — 58:59.

Улетев в чертвертом периоде на "-6", за две минуты до завершения основного времени БК "Самара" все же, казалось, окончательно перехватил инициативу: 68:67 после попадания Юрия Умрихина. В следующей атаке Владимир Ивлев колотит сверху — но хозяев это не смущает. "Самара" имела "+3" за 20 секунд до финальной сирены — и пропустила трехочковый, 71:71.

В овертайме во многом решающими стали два подряд трехочковых от Джеймса Энниса и Максима Шелекето: за три минуты до завершения дополнительного времени наша команда вновь получила некоторый задел (79:74). И теперь уже его удержала. К радости болельщиков, прилетевших в Беларусь поддержать самарцев.

87:78 — первая победа "Самары" на втором этапе регулярного чемпионата.

Следующий матч наша команда проведет дома 15 февраля: самарцы примут "Астану".

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