Свыше 2 млрд рублей выделят на капремонт дороги в Кошкинском районе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзулово — Мамыково — граница района, расположенной в Кошкинском районе.
Начальная цена контракта — 2,19 млрд рублей. Контракт рассчитан на три года. Сроки исполнения — 1 июня 2023 г. — 31 июля 2025 г.
Подрядчик определится после 2 марта 2023 г.
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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?