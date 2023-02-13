Свыше 2 млрд рублей выделят на капремонт дороги в Кошкинском районе

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзулово — Мамыково — граница района, расположенной в Кошкинском районе.