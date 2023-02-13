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Общество

При строительстве КОС в Жигулевске принимались и оплачивались невыполненные работы

ЖИГУЛЕВСК. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были использованы средства областной казны, выделенные с 2019 по 2022 г. Жигулевску на мероприятия в рамках госпрограммы "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения". Объем проверенных средств составил 366,1 млн рублей, а по итогам контрольного мероприятия были зафиксированы нарушения.

Всего с 2019 г. было реконструировано и введено в эксплуатацию пять канализационных очистных сооружений (КОС), в том числе, в Жигулевске и в селе Богатырь. Сейчас ведутся работы по реконструкции КОС в пос. Солнечная Поляна.

По итогам проверки обнаружились нарушения законодательства о контрактной системе: приемка и оплата невыполненных работ, некачественно выполненных работ; неприменение мер ответственности за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ; нарушение сроков размещения информации в единой информационной системе; неисполнение подрядчиком условий, предусмотренных муниципальным контрактом, и др.

"Администрация при реализации мероприятий не соблюдала принцип эффективности, установленный статьей 34 БК РФ, поскольку оборудование, поставленное в рамках исполнения муниципального контракта на КОС Богатырь, фактически не используется", — отмечается в сообщении.

Также выяснилось, что по решению думы Жигулевска были внесены изменения в городской бюджет в размере 57 млн рублей без доведения соответствующих бюджетных ассигнований от вышестоящих бюджетов, "что не подтверждает реалистичность расчета доходов и расходов бюджета Жигулевска и не соответствует принципу достоверности бюджета, установленному статьей 37 БК РФ".

По результатам контрольного мероприятия главе Жигулевска внесено представление, направлены информационные письма в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, в муниципальное казенное учреждение "ЖигулевскСтройЗаказчик", в прокуратуру Самарской области.

Отчет о результатах мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.

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