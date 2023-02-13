При строительстве КОС в Жигулевске принимались и оплачивались невыполненные работы

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были использованы средства областной казны, выделенные с 2019 по 2022 г. Жигулевску на мероприятия в рамках госпрограммы "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения". Объем проверенных средств составил 366,1 млн рублей, а по итогам контрольного мероприятия были зафиксированы нарушения.
Всего с 2019 г. было реконструировано и введено в эксплуатацию пять канализационных очистных сооружений (КОС), в том числе, в Жигулевске и в селе Богатырь. Сейчас ведутся работы по реконструкции КОС в пос. Солнечная Поляна.
По итогам проверки обнаружились нарушения законодательства о контрактной системе: приемка и оплата невыполненных работ, некачественно выполненных работ; неприменение мер ответственности за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ; нарушение сроков размещения информации в единой информационной системе; неисполнение подрядчиком условий, предусмотренных муниципальным контрактом, и др.
"Администрация при реализации мероприятий не соблюдала принцип эффективности, установленный статьей 34 БК РФ, поскольку оборудование, поставленное в рамках исполнения муниципального контракта на КОС Богатырь, фактически не используется", — отмечается в сообщении.
Также выяснилось, что по решению думы Жигулевска были внесены изменения в городской бюджет в размере 57 млн рублей без доведения соответствующих бюджетных ассигнований от вышестоящих бюджетов, "что не подтверждает реалистичность расчета доходов и расходов бюджета Жигулевска и не соответствует принципу достоверности бюджета, установленному статьей 37 БК РФ".
По результатам контрольного мероприятия главе Жигулевска внесено представление, направлены информационные письма в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, в муниципальное казенное учреждение "ЖигулевскСтройЗаказчик", в прокуратуру Самарской области.
Отчет о результатах мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...