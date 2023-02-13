Подрядчик по отлову собак в Самаре отчитался о результатах работы

В городской думе за круглым столом подвели итоги реализации программы ОСВВ, направленной на регулирование численности безнадзорных животных. С докладом об итогах работы в прошлом году и планах на 2023 г. выступила директор ООО "ДЛ" и ветеринарного центра "ФлагманВет" Инна Тарасенко. Первые лица департамента городского хозяйства и экологии Самары отметили, что 2022 г. показал максимальные результаты по отлову собак.
Статистику по данному направлению озвучил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин. За три года реализации программы ОСВВ через нее прошли 9 тысяч особей. В 2022 г. всеми подрядчиками, участвовавшими в этой работе, отловлено 4217 особей. В 2023 г. запланирован отлов 4053 собак. По его словам, статистика говорит о снижении численности животных на улице.
Его заместитель Александр Андриянов напомнил, что в 2022 г. было полностью заменено руководство подрядной организации ООО "ДЛ". "Это было вызвано недовольством как среди защитников животных, так и среди населения в части работы и отношения к собакам предыдущего подрядчика", — заявил он.
Торги на исполнение программы ОСВВ в Самаре в 2023 г. уже начались. По их итогам, один контракт с ООО "ДЛ" уже заключен и исполняется, второй находится в стадии подписания. Как заявила Инна Тарасенко, в этом году исполнение контрактов будет стопроцентным, но не "ради освоения средств, а для того, чтобы показать результат".
По ее словам, основная проблема в работе — "разнонаправленные интересы участников треугольника: государства, жителей, которые хотят, чтобы рядом с ними собак на улицах не было, и жителей, которые хотят, чтобы собаки были около их дома либо жили в достойном приюте. Благодаря помощи коллег, волонтеров, социальных проектов, выставок эти животные не вернулись на улицы, а оказались в разных ситуациях: кто-то дома, кто-то в приютах, кто-то на домашних передержках, в кинологических центрах, в госпитале "ФлагманВет" и нашем реабилитационном центре в Лопатино".
Первые лица департамента городского хозяйства и экологии подчеркнули, что очень часто жители действительно просят не возвращать отловленных собак после стерилизации. Есть и факты покусов. Поэтому принято решение оставлять часть животных на содержании — как тех, кто проявил агрессию, так и тех, кто пойман около соцобъектов и кого просят не возвращать.
Пока "ДЛ" делает это на добровольческих началах. В прошлом году подрядчик увеличил количество мест для отловленных собак в приюте в пос. Козелки с 450 до почти 800. Представители администрации заверили, что дальнейшее расширение приюта будет субсидироваться. Кроме того, в этом году подрядчик намерен построить там полноценный послеоперационный блок, отдельный пищевой блок, и при содействии города обеспечить объект водой. Приют должен стать центром, откуда люди могли бы забирать животных домой.
На совещании подчеркнули, что важную роль в поиске хозяев для бездомных животных сыграли выставки. Среди них лидирует по количеству пристроенных собак и кошек фестиваль "Друг человека", который "ФлагменВет" проводит дважды в год.
Для снижения численности животных, появляющихся на улицах, ветеринарный центр за счет собственных ресурсов намерен открыть в каждом районе Самары кабинеты бесплатной стерилизации животных для социально незащищенных граждан.
Еще 4 млн руб. из собственных средств в 2022 г. подрядчик направил на оказание животным ветеринарной помощи. Программа ОСВВ не предусматривает эти расходы, но часто такая помощь бывает необходима животным.
Еще один важнейший момент — просветительская работа, в том числе с детьми. Важно научить их правильно себя вести с животными, в том числе и в напряженных ситуациях, а также привлечь к волонтерской деятельности. Мероприятия в этом направлении также запланированы на этот год.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
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