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В Самарской области продолжают развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации на территории региона пилотного проекта по установке стационарных автомобильных зарядных станций публичного доступа. В совещании также участвовали зампредседателя правительства Наталья Катина, руководители и представители профильных министерств.

В 2022 г. Самарская область одной из первых вошла в федеральный проект, который предусматривает создание на территории регионов зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Проект реализуется на условиях софинансирования из федерального бюджета. В Самарской области для развитию зарядной инфраструктуры разработали порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В 2023 г. в губернии планируют установить 27 стационарных автомобильных зарядных станций, которые обеспечат возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, в следующем году - еще 37.

"Уже найдены потенциальные инвесторы, которые готовы приобретать зарядные устройства, арендовать землю, оплачивать технологическое присоединение. Часть затрат им будет возмещаться в виде субсидий. Подобраны площадки для размещения зарядных станций, есть договоренности с сетевыми организациями. Проект полезный, интересный, он отвечает требованиям времени, поэтому наш регион активно включился в эту работу", - подчеркивает председатель правительства Самарской области.

Определены критерии, которым должны соответствовать объекты зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электротранспорта. Так, на автомобильной дороге общего пользования федерального и регионального значения зарядная станция будет размещена на земельном участке объекта дорожного сервиса, имеющего в своем составе как минимум стационарную точку общественного питания и туалет; вне границ населенных пунктов - на территориях торгово-выставочных, музейно-выставочных и спортивных комплексов на оборудованных парковочных пространствах. Важное условие - возможность неограниченного круглосуточного доступа.

На совещании обсудили реализацию мероприятий по стимулированию спроса на электрический автомобильный транспорт и зарядную инфраструктуру в регионе. В настоящее время разрабатываются планы мероприятий, направленные на стимулирование спроса на электрический автотранспорт и развитие зарядной инфраструктуры. Среди них меры господдержки производителям такого транспорта, зарядных станций и комплектующих, льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей.

Виктор Кудряшов поручил ответственным министерствам привлечь к участию в проекте владельцев топливных заправочных станций: "Если на традиционных АЗС, где уже создана необходимая инфраструктура, появится возможность и для быстрой зарядки электромобилей, это будет привычно и удобно для граждан".

Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной правительством РФ "дорожной картой" по развитию производства и использования электрического транспорта. Она предполагает, что к 2030 г. доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10%.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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