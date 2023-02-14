В Самарской области продолжают развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации на территории региона пилотного проекта по установке стационарных автомобильных зарядных станций публичного доступа. В совещании также участвовали зампредседателя правительства Наталья Катина, руководители и представители профильных министерств.
В 2022 г. Самарская область одной из первых вошла в федеральный проект, который предусматривает создание на территории регионов зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Проект реализуется на условиях софинансирования из федерального бюджета. В Самарской области для развитию зарядной инфраструктуры разработали порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
В 2023 г. в губернии планируют установить 27 стационарных автомобильных зарядных станций, которые обеспечат возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, в следующем году - еще 37.
"Уже найдены потенциальные инвесторы, которые готовы приобретать зарядные устройства, арендовать землю, оплачивать технологическое присоединение. Часть затрат им будет возмещаться в виде субсидий. Подобраны площадки для размещения зарядных станций, есть договоренности с сетевыми организациями. Проект полезный, интересный, он отвечает требованиям времени, поэтому наш регион активно включился в эту работу", - подчеркивает председатель правительства Самарской области.
Определены критерии, которым должны соответствовать объекты зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электротранспорта. Так, на автомобильной дороге общего пользования федерального и регионального значения зарядная станция будет размещена на земельном участке объекта дорожного сервиса, имеющего в своем составе как минимум стационарную точку общественного питания и туалет; вне границ населенных пунктов - на территориях торгово-выставочных, музейно-выставочных и спортивных комплексов на оборудованных парковочных пространствах. Важное условие - возможность неограниченного круглосуточного доступа.
На совещании обсудили реализацию мероприятий по стимулированию спроса на электрический автомобильный транспорт и зарядную инфраструктуру в регионе. В настоящее время разрабатываются планы мероприятий, направленные на стимулирование спроса на электрический автотранспорт и развитие зарядной инфраструктуры. Среди них меры господдержки производителям такого транспорта, зарядных станций и комплектующих, льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей.
Виктор Кудряшов поручил ответственным министерствам привлечь к участию в проекте владельцев топливных заправочных станций: "Если на традиционных АЗС, где уже создана необходимая инфраструктура, появится возможность и для быстрой зарядки электромобилей, это будет привычно и удобно для граждан".
Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной правительством РФ "дорожной картой" по развитию производства и использования электрического транспорта. Она предполагает, что к 2030 г. доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10%.
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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.