Власти Самары планируют приобрести 34 трамвайных вагона. Соответствующие документы, включая заявку и обоснование необходимости их получения, уже подготовлены. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Как сообщили в дептрансе, в 2023 году планируется приступить к реализации программы модернизации трамвайных путей, рассчитанной на пять лет. На первые три года финансирование уже обеспечено.

"Подготовлены и направлены все документы, включая заявку и обоснование необходимости, для получения еще 34 трамвайных вагонов, помимо тех 12, что были приобретены в прошлом году и должны прийти до 1 июля этого года", отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что МП "Трамвайно-троллейбусное управление" планирует взять в лизинг 12 низкопольных одновагонных трамваев белорусского производства. Начальная цена контракта составила 1,11 млрд рублей.