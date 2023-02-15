Самарская команда заняла призовое место на чемпионате ПФО по художественной гимнастике в Пензе

Самарская команда впервые за пять лет заняла призовое место на чемпионате Приволжского федерального округа (ПФО) по художественной гимнастике.

Соревнования проходили в Пензе. В них участвовали 39 лучших команд из регионов ПФО. Всего было три номинации: многоборье, упражнение с обручами и упражнение с лентами.

Гимнастки из второй сборной Самарской области (г. Самара) Мария Сухинина, Виктория Смирнова, Екатерина Резник, София Иванова и Александра Мухаметчина заняли третье место в программе мастеров спорта в упражнении с пятью обручами. Всего одного шага им не хватило и до призового места в упражнении с лентами.

Также гимнастки показали хорошие результаты в многоборье - 5 место. По итогам чемпионата команда получила право участвовать в чемпионате России по художественной гимнастике.

"Мы очень рады, конкуренция на чемпионате ПФО очень высока. Наши самарские команды здесь давно не занимали призового места, в последний раз лет семь назад, - рассказала главный тренер второй сборной команды Самарской области по художественной гимнастике Наталья Емелина. - Поздравляю всех причастных! Хочу особенно поблагодарить тренеров Гурьянову, Уполовникову, хореографа Гулебева, первых тренеров Якимову, Ротенко и Король. Ну и, конечно, наших замечательных девочек. Это большой успех".