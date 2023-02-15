Самарская команда заняла призовое место на чемпионате ПФО по художественной гимнастике в Пензе

Самарская команда впервые за пять лет заняла призовое место на чемпионате Приволжского федерального округа (ПФО) по художественной гимнастике.
Соревнования проходили в Пензе. В них участвовали 39 лучших команд из регионов ПФО. Всего было три номинации: многоборье, упражнение с обручами и упражнение с лентами.
Гимнастки из второй сборной Самарской области (г. Самара) Мария Сухинина, Виктория Смирнова, Екатерина Резник, София Иванова и Александра Мухаметчина заняли третье место в программе мастеров спорта в упражнении с пятью обручами. Всего одного шага им не хватило и до призового места в упражнении с лентами.
Также гимнастки показали хорошие результаты в многоборье - 5 место. По итогам чемпионата команда получила право участвовать в чемпионате России по художественной гимнастике.
"Мы очень рады, конкуренция на чемпионате ПФО очень высока. Наши самарские команды здесь давно не занимали призового места, в последний раз лет семь назад, - рассказала главный тренер второй сборной команды Самарской области по художественной гимнастике Наталья Емелина. - Поздравляю всех причастных! Хочу особенно поблагодарить тренеров Гурьянову, Уполовникову, хореографа Гулебева, первых тренеров Якимову, Ротенко и Король. Ну и, конечно, наших замечательных девочек. Это большой успех".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!