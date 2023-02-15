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Общество

Самарская область примет участие во всероссийском благотворительном марафоне в рамках акции "Все для Победы!"

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 19 февраля, с 18:00 до 20:00 в рамках проведения мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества, Самарская область примет участие во всероссийском благотворительном медиамарафоне "Все для Победы!"

Цель всероссийского благотворительного медиапроекта, реализуемого в феврале практически в каждом субъекте Российской Федерации по инициативе общественного объединения "Народный фронт", - продемонстрировать всенародную сплоченность и поддержать участников специальной военной операции, выказать поддержку армии и тем ценностям, за которые сейчас сражаются наши бойцы.

Телемарафон в поддержку участников СВО будет организован в студии ТРК "Губерния", модератором и соведущим марафона выступит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

В течение двухчасового эфира гостями студии станут представители благотворительных организаций, спортивного, образовательного, культурного сообществ региона, а также общественные деятели, представители бизнеса и депутатского корпуса, творческие коллективы.

Начало благотворительного марафона "Все для Победы!" - в 18:00. Сделать пожертвование можно будет с помощью представленного на экране во время эфира индивидуального регионального QR-кода на счет фонда "Все для Победы". Желающим внести вклад нашу общую Победу достаточно будет отсканировать QR-код, который выведет на банковские реквизиты. Все средства, собранные во время марафона, будут направлены на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области - наших земляков-военнослужащих.

Прямую трансляцию благотворительного медиамарафона в рамках акции Общероссийского народного фронта "Все для Победы!" можно будет также посмотреть онлайн на телеканале "Губерния", на сайте sovainfo.ru, в группе соцсети "ВКонтакте" СОВА, на телеканале "Тольятти 24", в группе "ВКонтакте" Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24, в группе "ВКонтакте" "Самарская область".

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