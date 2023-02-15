Самарская область примет участие во всероссийском благотворительном марафоне в рамках акции "Все для Победы!"

В воскресенье, 19 февраля, с 18:00 до 20:00 в рамках проведения мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества, Самарская область примет участие во всероссийском благотворительном медиамарафоне "Все для Победы!"
Цель всероссийского благотворительного медиапроекта, реализуемого в феврале практически в каждом субъекте Российской Федерации по инициативе общественного объединения "Народный фронт", - продемонстрировать всенародную сплоченность и поддержать участников специальной военной операции, выказать поддержку армии и тем ценностям, за которые сейчас сражаются наши бойцы.
Телемарафон в поддержку участников СВО будет организован в студии ТРК "Губерния", модератором и соведущим марафона выступит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.
В течение двухчасового эфира гостями студии станут представители благотворительных организаций, спортивного, образовательного, культурного сообществ региона, а также общественные деятели, представители бизнеса и депутатского корпуса, творческие коллективы.
Начало благотворительного марафона "Все для Победы!" - в 18:00. Сделать пожертвование можно будет с помощью представленного на экране во время эфира индивидуального регионального QR-кода на счет фонда "Все для Победы". Желающим внести вклад нашу общую Победу достаточно будет отсканировать QR-код, который выведет на банковские реквизиты. Все средства, собранные во время марафона, будут направлены на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области - наших земляков-военнослужащих.
Прямую трансляцию благотворительного медиамарафона в рамках акции Общероссийского народного фронта "Все для Победы!" можно будет также посмотреть онлайн на телеканале "Губерния", на сайте sovainfo.ru, в группе соцсети "ВКонтакте" СОВА, на телеканале "Тольятти 24", в группе "ВКонтакте" Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24, в группе "ВКонтакте" "Самарская область".
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...