В Самарской области пришлось спасать мужчину, повредившего ногу около Молодецкого кургана

Во вторник, 14 февраля, 46-летний мужчина получил травму в районе Молодецкого кургана в Ставропольском районе. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Около Овечкина оврага пострадавший, который шел в сторону Молодецкого кургана, получил травму ноги и не мог передвигаться самостоятельно.

Когда мужчина обратился к спасателям, было уже темно и шел сильный снег, что затрудняло поиски. В итоге в 0:23 пострадавшего доставили на спасательную станцию и передали медикам.